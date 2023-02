Spis treści: 01 Kiedy można składać wniosek o 500 plus w 2023 roku?

02 Jak złożyć wniosek o 500 plus przez internet?

03 Wniosek o 500 plus przez internet – krok po kroku

04 Harmonogram wypłat 500 plus w 2023 roku

Kiedy można składać wniosek o 500 plus w 2023 roku?

Od 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus na dziecko na nowy okres rozliczeniowy. Wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2023 r., aby zachować ciągłość wypłaty dotychczasowych świadczeń, które ZUS przyznał do maja 2023 r.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 30 czerwca 2023 r.

- ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 30 czerwca 2023 r. w maju 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

- ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

- ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

- ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2023 r. - ZUS wypłaci świadczenie 500 plus do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Jak złożyć wniosek o 500 plus przez internet?

Złożenie wniosku o 500 plus odbywa się, podobnie jak w poprzednich latach, wyłączenie przez internet. Rodzice mogą to zrobić na trzy sposoby:

przez portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,

, przez bankowość elektroniczną ,

, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Wniosek o 500 plus przez internet – krok po kroku

Najprostszym sposobem na złożenie wniosku o 500 plus jest skorzystanie ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej banku. Instytucje, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie wychowawcze to m.in. Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska, VeloBank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, Bank Millennium, Nest Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy, PKO Bank Polski, Bank BPS, SGB-Bank, Santander Bank Polska oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, KASA Stefczyka, SKOK Śląsk.

W przypadku PUE ZUS serwis ten wymaga posiadania konta w usłudze. Można też zalogować się przy użyciu profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego (certyfikatu) lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski można wypełnić w sekcji Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy. Wniosek o świadczenie z programu 500 plus znajduje się w zakładce "Rodzina 500+" / Utwórz nowy wniosek w menu po lewej stronie.

Wniosek o 500 plus na PUE ZUS można podpisać na jeden z czterech sposobów:

płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

bezpłatnym profilem zaufanym gov.pl,

podpisem osobistym, jeśli masz nowy dowód osobisty, czyli e-dowód,

bezpłatnym profilem PUE.

Trzeci sposób na złożenie wniosku o 500 plus to skorzystanie z serwisu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W tym przypadku do uwierzytelnienia ponownie wymagany jest profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Najpierw należy wejść na stronę platformy, a następnie uruchomić moduł "eWnioski", zalogować się i wybrać opcję "Świadczenie Wychowawcze Rodzina 500+". Teraz wystarczy podążać za poleceniami programu i wprowadzić wymagane dane dziecka w wyznaczonych miejscach. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie danych i wysłanie wniosku.

Harmonogram wypłat 500 plus w 2023 roku

Terminy wypłat 500 plus w 2023 roku zostały ustalone na 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej.

Rodzice mogą sami sprawdzić termin, w jakim pieniądze z ZUS każdego miesiąca będą przelewane na konto w ramach programu 500 plus. W tym celu należy zalogować się na PUE ZUS. Następnie należy wybrać opcję "Rodzina 500+", wyświetlić listę złożonych wniosków, potem zaznaczyć wniosek i wyświetlić "szczegóły", a następnie "wypłaty i zwroty".

