Miedwiediew odleciał. Ma plan zniszczenia Netflixa w obronie Rosji

Miedwiediew: Piraćmy filmy i zniszczmy Netflixa

Swój szatański plan były prezydent Rosji przedstawił w wywiadzie z rosyjskimi dziennikarzami, który udostępnił we fragmentach na swoim kanale w Telegramie. Według niego Rosjanie powinni masowo ściągać treści z sieci i udostępniać je wszędzie, gdzie się tylko da. W ten sposób Rosja ma doprowadzić do bankructwa dystrybutorów czy platform streamingowych, bo gdy jedną falą Rosjanie zaczną rozpowszechniać treści w internecie, to nikt nie będzie chciał za nie płacić.

Wiecie co? Znajdźcie odpowiednie pirackie filmy i ściągnijcie je. Jeśli od nas odeszli, te wszelkiego rodzaju "Netflixy", to ściągnijmy to wszystko i korzystajmy z tego za darmo. Rozproszyłbym to także w całej sieci, aby wyrządzić im maksymalne szkody, aby zbankrutowali! Dmitrij Miedwiediew cytowny przez rosyjską agencję TASS

Reklama

Brzmi to wręcz kuriozalnie, biorąc pod uwagę, że do łamania prawa autorskiego namawia nie tylko jeden z czołowych polityków, ale nomen omen prawnik z wykształcenia. Miedwiediew jednak broni się, podkreślając, że jak kiedyś był temu przeciwny, to zniewaga zagranicznych firm jest już zbyt duża, aby pozostawić je bez kary.

Można byłoby to jeszcze odebrać za zwykły ryk rozpaczy Miedwiediewa. Kto wie, może już nie radzi sobie z brakiem ulubionego serialu. Jednak do rosyjskiej krucjaty przeciwko Netflixowi przyłączył się rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow.