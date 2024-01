Spis treści: 01 Kto musi rozliczyć PIT 2024 za 2023 rok?

02 Gdzie znajdę swój PIT online?

03 Czy rozliczanie PIT przez internet jest bezpieczne?

Kto musi rozliczyć PIT 2024 za 2023 rok?

Wraz z nadejściem nowego roku rozpoczął się sezon rozliczania podatków za 2023 rok. Kto musi rozliczyć PIT za 2023 rok? Zobowiązana jest do tego każda osoba, która w 2023 roku osiągnęła jakikolwiek przychód opodatkowany zgodnie z ustawą PIT. Oznacza to, że obowiązek rozliczania PIT-u spoczywa m.in. na osobach zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną.

Od kiedy rozliczenie PIT 2024 będzie możliwe? Rozliczenie roczne ePIT w internecie pojawi się 15 lutego 2024. Wszystko zależy jednak od pracodawcy, który do końca stycznia musi przekazać odpowiednie informacje (PIT-11) do urzędu skarbowego.

Gdzie znajdę swój PIT online?

Rozliczenie PIT online jest dostępne na stronie Twój e-PIT w ramach serwisu podatki.gov.pl. To tam znajdziemy przesłane przez pracodawcę zeznania podatkowe na nasz temat za 2023 rok. System jest prosty w obsłudze i skorzystamy z niego bez żadnych dodatkowych opłat. Elektroniczny PIT pozwala nam na złożenie zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.

Jak zalogować się do e-urzędu skarbowego? Mamy trzy opcje:

logowanie w ramach login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna);

Aplikacja mObywatel;

Dane autoryzujące (PESEL, NIP i kwoty przychodu);

Po zalogowaniu się od 15 lutego będziemy mogli przystąpić do rozliczania PIT-u za poprzedni rok. Znajdziemy nasze zeznania i np. kwotę zwrotu podatku oraz inne informacje. Należy sprawdzić, czy wszystko się zgadza i przejść do zaakceptowania rozliczenia. Do kiedy można rozliczyć PIT 2024? Okres na rozliczenie PIT-u trwa do końca kwietnia 2024 roku. Po rozliczeniu otrzymamy zwrot podatku na konto.

Czy rozliczanie PIT przez internet jest bezpieczne?

Wiele osób ma wątplwiości dotyczące tego, czy rozliczanie PIT przez internet jest bezpieczne. Cała procedura odbywa się na rządowej platformie elektronicznego urzędu skarbowego i jest odpowiednio zabezpieczona. Mamy pewność, że nasz wniosek trafi do właściwego urzędu skarbowego, dlatego nie ma ryzka pomyłki, a cała procedura jest bezpieczna.

Poza tym warto rozliczyć PIT online choćby z uwagi na oszczędność czasu. Nie musimy sami wypełniać skomplikowanych druków, a jedynie zaakceptować przedstawione rozliczenie. W ten sposób możemy zrobić to będąc w domu, bez wybierania się osobiście do urzędu.