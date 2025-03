Zgodnie z wprowadzonymi wytycznymi, wszystkie materiały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, a mianowicie teksty, obrazy, filmy czy nagrania audio, powinny być wyraźnie oznaczone jako "wygenerowane przez AI" . Ma to dotyczyć zarówno platform społecznościowych, jak i mediów tradycyjnych. Chińskie władze chcą w ten sposób przeciwdziałać dezinformacji, która może wynikać z coraz bardziej realistycznych wytworów AI, trudnych do odróżnienia od treści tworzonych przez człowieka.

Na przykład, popularne w Chinach aplikacje takie jak WeChat czy Douyin (chińska wersja TikToka) będą musiały dostosować się do nowych zasad, oznaczając posty czy filmy stworzone przez algorytmy. Co więcej, firmy technologiczne będą zobowiązane do ujawniania metod, jakimi ich systemy AI generują treści, co ma ułatwić nadzór nad tym procesem. Eksperci od bezpieczeństwa w sieci uznają takie regulacje za bardzo dobry pomysł.