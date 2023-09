Za nami tegoroczna edycja konferencji Connect, gdzie Meta zaprezentowała przyszłość własnych platform oraz nowe produkty. Najciekawsze z nich to okulary Ray-Ban Meta Smart Glasses i gogle Quest 3. Nie zabrakło także nowości obejmujących aplikacje Facebook, Instagram, WhatsApp czy Messenger. Zobaczmy sobie, co zaprezentowano.

Reklama

Okulary Ray-Ban Meta Smart Glasses nagrają wideo na Instagram

Ray-Ban Meta Smart Glasses to nowy gadżet, który jest efektem współpracy nawiązanej przez firmę Marka Zuckerberga ze znanym producentem okularów. Urządzenie jest ciekawe i z pewnością znajdzie pewne grono odbiorców.

Ray-Ban Meta Smart Glasses oferują dwie konfigurowalne ramki Wayfarer lub Headliner. Producent twierdzi, że dzięki wielu opcjom wyboru istnieje ponad 150 różnych konfiguracji, w których mogą przebierać klienci. Sam projekt powstał we współpracy z EssilorLuxottica i dzięki temu udało się uzyskać nowy oraz bardzo ciekawy design.

Zdjęcie Okulary Ray-Ban Meta Smart Glasses / Meta / materiały prasowe

Okulary Ray-Ban Meta Smart Glasses są wręcz naszpikowane elektroniką. Producent umieścił tu 12-megapikselowy aparat fotograficzny, który jest w stanie rejestrować wideo w jakości do 1080p oraz zestaw pięciu mikrofonów. Gadżet pozwala na nagranie krótkiego filmu (maksymalnie 60 s), który to następnie może od razu trafić na Instagram. Rozwiązanie, które przyda się miłośnikom serwisów społecznościowych i vlogerom. Ponadto okulary pozwalają prowadzić transmisje na żywo za pośrednictwem Facebooka oraz Instagrama.

Nowe okulary inteligentne mają również wbudowane głośniki. Dzięki temu użytkownicy mogą słuchać muzyki lub prowadzić rozmowy ze znajomymi. Firma umieściła tu dyskretne głośniki typu open ear. Na koniec warto wspomnieć o możliwości wysyłania wiadomości tekstowych poprzez obsługiwane komunikatory za pomocą poleceń głosowych.

Gogle Meta Quest 3

Quest 3 to nowe gogle VR i do mieszanej rzeczywistości, które Meta wprowadza po trzech latach od premiery poprzedniej wersji z numerkiem 2. Urządzenie wyceniono na 499 dolarów (za wersję mającą 128 GB pamięci na dane) i otrzymało liczne ulepszenia względem poprzednika. Obecnie trwa przedsprzedaż sprzętu, a jego rynkowy debiut został zaplanowany na 10 października.

Za obliczenia w nowych goglach odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, który w przypadku grafiki oferuje aż dwa razy lepszą wydajność w porównaniu do chipu umieszczonego w poprzedniej generacji Questa. Znajdziemy tu również dwa ekrany, które oferują rozdzielczość obrazu (każdy z nich) na poziomie 2064 x 2208 pikseli. To 30 proc. więcej w porównaniu do prekursora.

Zdjęcie Google VR Meta Quest 3 / Meta / materiały prasowe

Gogle Meta Quest 3 oferują też szerokie kąty widzenia w postaci 110 oraz 96 stopni. Duże udoskonalenia wprowadzono też w systemie kamer, gdzie czytamy o następujących nowościach:

"Dwie kamery RGB 18 PPD, dla rozdzielczości 10 razy większej niż Quest 2 i 2 razy większej rozdzielczości Quest Pro w trybie passthrough. Zapewnia pełnokolorowe, wysokiej jakości widoki otoczenia, podczas gdy wirtualne obiekty pojawiają się w Twojej przestrzeni. Dokładna projekcja głębi i mapowanie pomieszczeń zapewniają swobodę poruszania się po przestrzeni i interakcji z wirtualnymi postaciami lub obiektami w otaczającym Cię pomieszczeniu."



Nowe gogle firmy Meta docenią także gracze. Firma pochwaliła się, że zapewnią one kompatybiność z usługą Xbox Cloud Gaming stworzoną przez Microsoft. Integracja zostanie zapewniona w grudniu tego roku. W ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate, która kosztuje 16,99 dolarów.

Messenger otrzyma nowe czatboty

Meta zapowiedziała również nowe rozwiązania dla własnych platform, które bazują na sztucznej inteligencji. W drodze jest nowe AI Studio, które pozwoli deweloperom na tworzenie nowych czatbotów dla komunikatora Messenger. Mają one zapewnić "osobowość", a więc zapewne konwersacja z nimi będzie bardziej przypominać wymianę zdań z prawdziwymi ludźmi.

Następnie mamy naklejki AI, które użytkownicy będą mogli tworzyć z myślą o czatach oraz relacjach. Ma to być możliwe z wykorzystaniem nowych narzędzi i cały proces ma trwać tylko kilka sekund.

Instagram z nowymi narzędziami do edycji obrazów

Meta zapowiedziała również nowości da aplikacji Instagram. W drodze są dwa nowe narzędzia do edycji obrazów, które także mają bazować na sztucznej inteligencji. Sa to restyle i tło, które zostały oparte na technologii Emu. Pierwsze z nich pozwala na ponowne wyobrażenie sobie obrazów poprzez zastosowanie opisanych przez siebie stylów. Natomiast drugie odpowiada za zmianę tła lub sceny. Mark Zuckerberg i spółka zapowiedzieli również nowego asystenta cyfrowego o nazwie Meta AI, który trafia do aplikacji WhatsApp, Messenger i Instagram. Niedługo ma też być dostępny dla użytkowników okularów Smart Glasses opracowanych we współpracy z Ray-Banem.

Tegoroczna konferencja firmy Meta przyniosła nam więc całkiem sporo ciekawych nowości. Widzimy, że firma coraz bardziej skupia się na wprowadzaniu rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji, co robi także wielu innych gigantów technologicznych. Jest to znak czasów i coś, od czego raczej nie uciekniemy.



Polecamy na Antyweb | Jakość powietrza sprawdzisz teraz w aplikacji mObywatel