Rozszerzenia i wtyczki do YouTube to prawdziwe złoto. Sprawdź!

Spis treści: 01 Enhancer for YouTube™ – wtyczka

02 Volume Master – kontroler głośności

03 uBlock Origin – blokowanie reklam

04 Video Screenshot – zrzut ekranu

05 Paradify – Youtube to Spotify

06 Bookmark It – dodawanie zakładek

YouTube to najpopularniejszy serwis udostępniający multimedia w sieci. Aby oglądać filmy na YouTube nie trzeba być zarejestrowanym. Rejestracja jest wymagana w przypadku przesyłania własnych filmów, a także tworzenia playlisty i korzystania z dodatkowych funkcji serwisu.

Użytkownicy YouTube mają także dostęp do wielu rozszerzeń, które tworzone są z myślą o przeglądarkach internetowych. Dzięki temu korzystanie z serwisu za pomocą Chrome, Firefox, Opera lub Microsoft Edge będzie przyjemniejsze i dopasowane do potrzeb użytkownika. Oto najlepsze wtyczki do YouTube w 2023 roku.

Reklama

Enhancer for YouTube™ – wtyczka

Rozszerzenie Enhancer for YouTube™ znacząco zwiększa funkcjonalność odtwarzacza zintegrowanego z usługą YouTube. Po zainstalowaniu tej wtyczki użytkownik może kontrolować poziom głośności oraz tempo odtwarzania filmu za pomocą scrolla. Rozszerzenie pozwala także pozbyć się reklam, a także umożliwia tworzenie własnych motywów kolorystycznych oraz wyświetlanie większego okna odtwarzania. Dodatek jest dostępny dla przeglądarek Chrome, Firefox, Safari oraz Opera.

Volume Master – kontroler głośności

Wielu użytkowników nieustannie szuka sposobów, jak zwiększyć głośność filmów na Youtube. Rozwiązaniem jest wtyczka Volume Master - kontroler głośności. To rozszerzenie pozwala zwiększyć poziom głośności aż o 600 proc. osobno dla każdej karty w przeglądarce internetowej. Dodatek dostępny jest dla przeglądarki Chrome.

uBlock Origin – blokowanie reklam

uBlock Origin to świetny dodatek, który pozwala skutecznie blokować reklamy na YouTube. Działanie wtyczki opiera się na zastosowaniu wielu zestawów filtrów, które sortują treść i pozwalają na wyświetlanie się wyłącznie pożądanych informacji. uBlock Origin to rozszerzenie, które dostępne jest dla przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge oraz Safari.

Video Screenshot – zrzut ekranu

Video Screenshot to przydatna wtyczka, która pozwala zrobić zrzut ekranu wideo z YouTube i zapisać obraz w komputerze bez korzystania ze skrótów klawiszowych i przycinania ramek odtwarzacza. Po naciśnięciu przycisku aparatu zrzut ekranu jest zapisywany w folderze pobranych plików w formacie JPG lub PNG. Z wtyczki można korzystać w przeglądarce Chrome oraz Firefox.

Paradify – Youtube to Spotify

Wtyczka Paradify do przeglądarki Chrome umożliwia użytkownikowi dodawanie dowolnych utworów z YouTube do listy Spotify. Jak to działa? Po zainstalowaniu wtyczki w odtwarzaczu pojawi się ikona Spotify. Po kliknięciu w nią wybrany utwór natychmiast zapisze się na koncie w nowym folderze.

Bookmark It – dodawanie zakładek

Bookmark It to przydatna wtyczka, która pozwala na dodawanie zakładki w dowolnym momencie wideo. Dzięki temu można odtwarzać filmy dodane do zakładek od interesujących nas fragmentów - bez konieczności szukania ich. Aby dodać zakładkę do filmów na YouTube, wystarczy nacisnąć "B" na klawiaturze, co sprawia, że rozszerzenie intuicyjne.

Zobacz także:

YouTube zniknął z telewizora. Pomoże reset aplikacji?