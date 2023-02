Koniec Internet Explorer 11

Nie sposób zliczyć, na jak wiele sposobów żartowano z popularnej niegdyś przeglądarki. Głównie chodziło o jej dość powolne działanie, które wyśmiewano poprzez podawanie dość leciwych wieści niczym świeżych informacji. Nie da się jednak ukryć, że pewnie każdy z nas choć raz skorzystał z popularnego "explorera" - choćby po to, aby pobrać Chrome, Mozillę lub Operę.

Chociaż jej agonia odbywa się w swego rodzaju aktach, to teraz nastał chyba najbardziej istotny z nich. Decyzją Microsoftu, zakończono działanie Internet Explorera 11 na najpopularniejszym obecnie systemie operacyjnym Windows z liczbą 10 w nazwie. Od teraz wszystkie działania przypisane systemowej i wbudowanej przeglądarki przeniesione zostaną na Microsoft Edge — całkiem udanego spadkobiercę, jeżeli mamy być szczerzy.

Decyzja nieunikniona

Microsoft już od dawna forsował swoją przeglądarkę Microsoft Edge, która i tak nie miała dobrej sławy. Ludzie podchodzili do niej z dystansem godnym hejterów Internet Explorer nawet, gdy nowa odsłona Edge zwyczajnie dawała radę. Firma chce już w pełni przenieść domyślne surfowanie po sieci na swój program, dlatego dokładnie 14 lutego 2023 roku zakończono wsparcie dla Internet Explorer na Windows 10.

Oficjalnie starsza przeglądarka służyła jako swego rodzaju dodatego do Edge, który pozwalał otwierać stare i niekompatybilne witryny. Wraz z najnowszą aktualizacją zdolny jest do tego i Microsoft Edge, który został zaopatrzony w specjalny tryb, coś na wzór emulacji lub odpalania programu w trybie zgodności. Oznacza to, że poradzi sobie bez problemów w internetowymi starociami.

Jak uruchomić Internet Explorer?

Jeżeli ktokolwiek nadal ma potrzebę skorzystania z popularnej swego czasu przeglądarki, to niestety, lecz musi zaopatrzyć się w dość leciwy już sprzęt. Obecnie przeglądarka dostępna jest na Windowsach 7 i 8, czyli oprogramowaniu zapomnianym przez Boga i historię — choć niekoniecznie przez pewne firmy, które z pewnych przyczyn nadal utrzymują je w standardzie.

Cała reszta może śmiało rozpocząć korzystanie z Microsoft Edge na całego. Działa naprawdę przyzwoicie, a teraz pozwoli na bezproblemowe przeniesienie danych i zapisów z "explorera". Najwyższa pora na zmiany!