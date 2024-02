Biedronka w ubiegłą niedzielę zdecydowała się na nietypowy zabieg marketingowy i rozesłała do klientów SMS-y z informacją o nadchodzących promocjach. Może nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że w wiadomości uderzono w konkurencję w postaci sklepu Lidl. Sprawie przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK analizuje SMS-y wysyłane przez sklep Biedronka

Wielu klientom sklepu Biedronka taka forma informowania o promocjach nie spodobała się i dyskont spotkał się z krytyką. Na sprawę zareagował również Lidl, który udostępnił komunikat w sprawie całej akcji konkurenta. UOKiK otrzymał zgłoszenia od konsumentów i postanowił przyjrzeć się tej sprawie bliżej.

Otrzymujemy skargi konsumentów na wiadomości wysyłane przez Jeronimo Martins Polska i je analizujemy wyłącznie pod kątem możliwości naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. czytamy w środowym komunikacie biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla Gazeta.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę na fakt, że oferty porównawcze są dozwolone i dopuszcza je ustawa. Jednak druga strona (w tym przypadku Lidl) ma prawo dochodzić swoich praw w sądzie, gdy uzna, że konkurencja rozpowszechnia nieprawdziwe informacje i tutaj pojawia się problem.

Lidl zarzuca konkurencji wprowadzanie klientów w błąd

W jednym z SMS-ów wysyłanych przez Biedronkę znalazła się informacja o mandarynkach, które to w sklepach należących do Jeronimo Martins Polska miały być tańsze. Tymczasem u konkurencji wraz z aplikacją Lidl Plus kwota była niższa względem tej, o której informował klientów konkurent, co stwierdziła Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska. Dodano wtedy, że Biedronka w taki sposób wprowadza konsumentów w błąd.

Na razie nie ma jeszcze informacji związanych z tym, czy Lidl w tej sprawie zamierza dochodzić własnych praw w sądzie. Trudno też powiedzieć, czy w przyszłości Biedronka ponownie zdecyduje się na przeprowadzenie takiej akcji, jaka miała miejsce w ubiegły weekend. Możliwe, że już w kolejnych wiadomościach nawiązań do konkurencji nie będzie.