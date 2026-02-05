Zakupy na Temu, AliExpress i Shein droższe. Nowa opłata od 1 lipca

Spis treści: Od kiedy będzie obowiązywać cło na paczki z Chin do 150 euro? Klienci z UE zapłacą 3 euro za każdą kategorię produktu Dodatkowa opłata za zakupy na AliExpress, Temu i Shein

Od kiedy będzie obowiązywać cło na paczki z Chin do 150 euro?

Chińskie sklepy internetowe cieszą się dużą popularnością w Polsce i całej Unii Europejskiej. Do tej pory paczki z Chin o wartości poniżej 150 euro (ok. 640 zł) były w większości zwolnione z cła. Szacuje się jednak, że wartość nawet 65% paczek spoza UE jest w tym celu celowo zaniżana. Ile to może być przesyłek? W 2024 roku do państw Unii dotarło 4,5-4,6 mld takich paczek, a było to dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Przeciwnicy tego chińskiego El Dorado uważają, że napływ tanich towarów stanowi nieuczciwą konkurencję dla lokalnych sprzedawców, a także stwarza istotne ryzyko dla zdrowia Europejczyków. Jak bowiem wynika z zeszłorocznego raportu, o którym pisaliśmy w GeekWeeku, nawet ponad połowa badanych towarów z Shein zawierała toksyczne metale ciężkie w niedozwolonych stężeniach. Zakazane substancje bywały też sporadycznie wykrywane w produktach z AliExpress czy Temu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zdrowie obywateli i zdrowszą konkurencję na europejskich rynkach, decyzja w tej sprawie już zapadła. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2026 roku i będą traktowane jako rozwiązanie tymczasowe, poprzedzające całkowitą reformę systemu celnego zaplanowaną na 2028 rok. Co dokładnie się zmieni w tym roku?

Klienci z UE zapłacą 3 euro za każdą kategorię produktu

Kluczową zmianą, którą odczują Polacy i pozostali obywatele Unii Europejskiej jest odejście od dotychczasowego zwolnienia z cła dla zakupów poniżej 150 euro. Zgodnie z nowymi przepisami opłata będzie naliczana na podstawie rodzaju produktu w paczce. Towary o tym samym kodzie celnym zostaną obciążone jedną stawką 3 euro (według aktualnego kursu ok. 12,65 zł). Przesyłka z wieloma rodzajami towarów w jednej paczce nie pozwoli jednak zaoszczędzić. Gdy w jednej paczce znajdą się przedmioty z różnych kategorii, opłata zostanie zwielokrotniona.

Ile dokładnie zapłacimy za przesyłkę z Chin? Jeśli klient zamówi przykładowo kilka identycznych par skarpet, zapłaci jedną stawkę 3 euro, jednak jeśli w paczce znajdą się produkty z dwóch różnych kategorii, np. skarpety bawełniane i wełniane, opłata zostanie podniesiona do 6 euro (czyli już ponad 25 zł). Jeśli chcemy uniknąć opłat, warto zrobić zakupy online przed 1 lipca 2026.

Presja na przyspieszenie działań Brukseli wynika z ogromnej skali importu. Do państw unijnych rocznie trafia kilka miliardów paczek o niskiej wartości, z czego ponad 90% pochodzi z Chin. Unijni urzędnicy oraz rodzimi detaliści podkreślają, że obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania ze względów ekonomicznych i środowiskowych. Dodatkowe cło ma nie tylko wyrównać szanse europejskich przedsiębiorców, ale również odciążyć służby celne, które zmagają się z rekordową liczbą dostaw. Na wprowadzenie takiego rozwiązania naciskał też w ubiegłym roku wicepremier Krzysztof Gawkowski, a jego argumenty przytaczaliśmy w GeekWeeku.

Dodatkowa opłata za zakupy na AliExpress, Temu i Shein

Europejscy sprzedawcy z zadowoleniem przyjęli tę zapowiedź, widząc w nowych przepisach szansę na przywrócenie sprawiedliwych zasad rynkowych. Dla kupujących oznacza to jednak dużo droższe zakupy, bowiem chińskie platformy e-commerce najpewniej przeniosą te koszty na kupujących.

Czy to zadowoli sprzedawców i polityków? Nie do końca. Część zwolenników reformy twierdzi nawet, że stawka 3 euro mogłaby być jeszcze wyższa, lecz póki co obecne porozumienie musi im wystarczyć.

To jednak nie koniec potencjalnych kosztów dla kupujących. Co dalej? Komisja Europejska rozważa dodatkowo wprowadzenie stałej opłaty manipulacyjnej w wysokości 2 euro (ok. 8,43 zł) za każdą paczkę. Choć dokładny termin wprowadzenia tej drugiej opłaty nie jest jeszcze znany, to już teraz kupujący na Temu, AliExpress czy Shein mogą mieć pewność, że dostaną po portfelach. To praktycznie koniec tanich zakupów z Chin.

