Ogromna galaktyka z nowymi gwiazdami na celowniku Hubble'a

Teleskop Hubble'a ponownie ujawnił galaktykę spiralną z poprzeczką NGC 4535 położoną około 54 milionów lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Panny. Ze względu na niską jasność powierzchniową nazywana jest "Zaginioną Galaktyką". Po raz pierwszy odkryta została 28 grudnia 1785 roku przez niemiecko-brytyjskiego astronoma Williama Herschela.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a NASA jest przystosowany do obserwacji tak słabych galaktyk jak ta. Jego zwierciadło główne ma średnicę 2,4 metra, co pozwala mu zbierać znacznie więcej światła niż mniejsze instrumenty. Dzięki temu może ukazywać drobne obiekty, w tym rozległe ramiona spiralne galaktyki i jej centralną poprzeczkę - gęsty, wydłużony obszar wypełniony gwiazdami.

Gorące i młode gwiazdy świecą na niebiesko

Wzdłuż ramion spiralnych NGC 4535 rozrzucone są młode gromady gwiazd, czyli grupy gwiazd, które powstały z tego samego obłoku gazu i pyłu - wiele z nich świeci jasnoniebieskim kolorem, który widać na zdjęciu, co wskazuje, że ich gwiazdy są bardzo gorące i młode. Natomiast żółtawe odcienie sugerują, że w centralnym obszarze znajdują się gwiazdy starsze i chłodniejsze.

Wiele z tych niebieskich gwiazd otoczonych jest świecącymi, różowymi obłokami, znanymi jako H II. Składają się one z wodoru, który został pobudzony intensywnym promieniowaniem pobliskich gwiazd. Ich obecność wskazuje na wciąż rodzące się nowe gwiazdy w tamtych obszarach.

Zdjęcie Zaginionej Galaktyki z 2021 roku w ramach kolekcji PHANGS. ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team materiał zewnętrzny

NGC 4535 już wcześniej była widoczna na zdjęciu z Hubble'a opublikowanym w 2021 roku. Oba z tych zdjęć obejmują obserwacje z programu PHANGS, który skupia się na zrozumieniu interakcji młodych gwiazd z zimnym gazem - surowcem niezbędnym do powstawania nowych gwiazd. Najnowsze zdjęcie dodaje nowy wymiar do naszej wiedzy o NGC 4535, rejestrując jaskrawą czerwoną poświatę mgławic otaczających masywne gwiazdy w pierwszych kilku milionach lat ich życia.

