T Coronae Borealis (T CrB) to układ podwójny złożony z czerwonego olbrzyma reprezentującego typ widmowy M3 i białego karła. Ze względu na ich bliskość względem siebie (jedynie 0,54 jednostki astronomicznej, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi odległość Wenus od Słońca), w układzie ma miejsce transfer masy - wodór z rozdętego czerwonego olbrzyma opada poprzez dysk akrecyjny na powierzchnię białego karła, gromadząc się, aż do eksplozji termojądrowej , która usuwa nagromadzoną materię.

Cykl powtarza się co ok. 80 lat, co sprawia, że T CrB jest klasyfikowana jako nowa powrotna. W przeciwieństwie do supernowej, która niszczy umierającą gwiazdę, biały karzeł pozostaje nienaruszony po eksplozji nowej. Wybuch wyrzuca jednak materię w kosmos w błysku na tyle jasnym, że można go dostrzec z Ziemi gołym okiem z Ziemi. Pierwsza zarejestrowana obserwacja nowej T CrB miała miejsce ponad 800 lat temu, ale szczególnie dobrze udokumentowane są obserwacje z 1866 i 1946 roku.