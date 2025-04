Opona nie z tej ziemi. To pomysł na podbój kosmosu

Księżyc to nieprzyjazne środowisko - brak atmosfery, ekstremalne wahania temperatur i intensywne promieniowanie UV sprawiają, że gumowe opony z powietrzem są tam bezużyteczne . Nowa opona nie korzysta więc z klasycznych dętek, lecz bazuje na metalowych szprychach i elastycznej strukturze wewnętrznej, pozwalającej na skuteczne pokonywanie przeszkód jak kamienie czy kratery. Kluczowym elementem jest specjalny bieżnik, w najnowszej wersji znacznie udoskonalony względem modelu z 2024 roku, który wykorzystywał siatkę ze stalowej wełny.

Dla mniejszych łazików księżycowych zaprojektowano lżejszy model z ograniczoną liczbą szprych, natomiast większe łaziki otrzymają bardziej wytrzymałą wersję o wyważonym stosunku masy do odporności mechanicznej. To nie tylko eksperyment technologiczny, ale praktyczne przygotowanie do przyszłych misji kosmicznych, które mają pokonać dystanse rzędu 10000 km po powierzchni Księżyca. Dla porównania, łaziki z czasów misji Apollo przebyły zaledwie około 35 km. Takie wyzwania wymagają opon zdolnych wytrzymać tysiące kilometrów bez jakiejkolwiek możliwości naprawy.