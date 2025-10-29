Spis treści: Powstała pierwsza mapa 3D obcej planety Egzoplaneta o zróżnicowanej temperaturze

Powstała pierwsza mapa 3D obcej planety

Naukowcy wzięli na celownik egzoplanetę WASP-18b należącą do tzw. "ultragorących Jowiszów", która znajduje się 400 lat świetlnych od Ziemi. W rzeczywistości ma ona masę 10-krotnie większą od naszego gazowego olbrzyma i znajduje się tak blisko swojej gwiazdy, że jej jeden cykl orbitalny trwa zaledwie 23 godziny. Z powodu tej bliskości i rotacji synchronicznej obserwuje się tylko jedną, "dzienną" część planety. Przy użyciu instrumentów Near Infrared Imager oraz Slitless Spectrograph w Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba (JWST) udało się zobaczyć coś nowego.

Wcześniejsze obserwacje pozwoliły astronomom utworzyć dwuwymiarową mapę WASP-18b. Teraz, dzięki wykorzystaniu spektrografu, który rozdziela światło na różne pasma, które reprezentują różne cząsteczki, temperatury i wysokości, udało się stworzyć trójwymiarową mapę - pierwszą taką w przypadku egzoplanet. Prowadząc obserwacje przed i po schowaniu się planety za swoją gwiazdą, naukowcy śledzili zmiany wartości i stworzyli mapę.

Mapy 2D wygenerowane metodą Eigenspectra dla 25 przedziałów spektroskopowych Challener, R.C. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

"Mapowanie zaćmienia pozwala nam obrazować egzoplanety, których nie możemy zobaczyć bezpośrednio, ponieważ ich gwiazda macierzysta jest zbyt jasna. Dzięki temu teleskopowi i tej nowej technice możemy zacząć rozumieć egzoplanety w taki sam sposób, jak nasze sąsiadki z Układu Słonecznego" - powiedział w oświadczeniu Ryan Challener z Cornell University, jeden z autorów badania.

Egzoplaneta o zróżnicowanej temperaturze

Już samo wykrywanie egzoplanet jest trudne. Zazwyczaj emitują one mniej niż 1% jasności swojej gwiazdy macierzystej. Technika mapowania zaćmienia (ang. eclipse mapping) nie potrzebuje jednak więcej. Naukowcy łączą drobne zmiany w świetle kolorowym w czasie, tworząc trójwymiarową mapę.

"Patrzysz na zmiany w małych fragmentach planety, które znikają i pojawiają się znowu w polu widzenia, więc to wyjątkowo wymagające" - wyjaśnia Challener. Jego zespół analizował ponownie te same obserwacje, które w 2023 r. pozwoliły członkom tego zespołu utworzyć mapę 2D opartą na pojedynczej długości fali światła. Dzięki temu, że spektrograf działa na wielu długościach fali, a każdy kolor reprezentuje inną temperaturę i wysokość w gazowej atmosferze egzoplanety, dane te umożliwiły skonstruowanie mapy 3D.

Profile podłużne w różnych zakresach długości fal. Tak zmienia się temperatura atmosfery WASP-18b wzdłuż jej długości geograficznej Challener, R.C. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Mapa ta potwierdziła, że WASP-18b posiada obszary różniące się temperaturą i prawdopodobnie też składem chemicznym. Co dalej? Eksperci twierdzą, że tej metody można teraz używać do mapowania pozostałych egzoplanet, których odkryto już w sumie ponad 6 tysięcy.

