Ekstremalna egzoplaneta większa niż Jowisz. Wiatry osiągają tam 9000 km/h

Egzoplanety potrafią być bardzo różne. Niektóre ze światów spoza Układu Słonecznego to bardzo ekstremalne planety, na których warunki mają niewiele wspólnego z tym, co znamy na Ziemi. Do takich obiektów z pewnością zalicza się WASP-43b, czyli Astrolábos. Naukowcy postanowili przyjrzeć się tej egzoplanecie dokładniej i w tym celu wykorzystali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.

Astrolábos to bardzo ekstremalna egzoplaneta

Egzoplaneta Astrolábos jest większa niż Jowisz i jej masa oscyluje w granicy dwukrotności tej, którą cechuje się gazowy olbrzym Układu Słonecznego. Świat ten jest mocno związany z gwiazdą (WASP-43) i znajduje się blisko do niej. Jeden "rok" trwa tam zaledwie 19 godzin.

Zdjęcie Do obserwacji egzoplanety Astrolábos wykorzystano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. / NASA / materiały prasowe

Planeta WASP-43b jest związana z gwiazdą w podobny sposób, co Księżyc z Ziemią. To oznacza, że jest skierowana do niej cały czas tą samą stroną. To oczywiście sprawia, że po dziennej stronie jest bardzo gorąco. Do tego stopnia, że topi się tam żelazo. Temperatura sięga 1250 stopni Celsjusza. Po nocnej stronie jest niewiele lepiej. Tam panują temperatury w okolicy 600 stopni Celsjusza, czyli większe niż w przypadku Wenus.

Wiatry osiągają tam prędkość 9000 km/h

Analiza egzoplanety wykazała, że po nocnej stronie chmury znajdują się wysoko nad powierzchnią. Natomiast po dziennej części w ogóle nie występują, bo jest tam zbyt gorąco. Gradienty temperatury na tym świecie sprawiają, że wieje tam z ogromnymi prędkościami sięgającymi aż 9000 km/h! To tłumaczy brak wykrytego metanu w atmosferze.



Jeśli wiatry przemieszczają gaz ze strony dziennej na nocną i z powrotem wystarczająco szybko, nie ma wystarczająco dużo czasu, aby oczekiwane reakcje chemiczne wytworzyły wykrywalne ilości metanu na powierzchni planety. wyjaśnia astronom Joanna Barstow z Open University w Wielkiej Brytanii

Egzoplaneta WASP-43b to gorący jowisz

WASP-43b jest egzoplanetą typu gorący jowisz, a więc jest gazowym olbrzymem znajdującym się blisko macierzystej gwiazdy. Świat ten został odkryty w 2011 r. i wtedy była to najbliżej orbitująca planeta tego typu ze wszystkich znanych wówczas astronomom.

Astrolábos znajduje się w sąsiedztwie gwiazdy typu K o nazwie WASP-43, która jest od nas oddalona o około 284 lata świetlne. Na razie w jej pobliżu znaleziono tylko jedną egzoplanetę. Co jednak nie wyklucza istnienia innych.

***

