To będzie prawdziwie niebiański koncert. Dokładnie 31 maja 2025 roku najsłynniejszy walc Johanna Straussa II - Nad pięknym modrym Dunajem - zostanie wyemitowany w przestrzeń kosmiczną. Wydarzenie, zorganizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i Filharmonię Wiedeńską, uczci 200. rocznicę urodzin "króla walca" oraz 50-lecie istnienia samej ESA . Tym samym Strauss dołączy do elitarnego grona twórców, których muzyka poleciała daleko poza Ziemię.

Choć technicznie możliwe byłoby przekształcenie dźwięków na sygnał radiowy w czasie rzeczywistym, inżynierowie ESA postawili na wersję bezpieczniejszą. Wysłana zostanie z arejestrowana dzień wcześniej próba generalna Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej, aby uniknąć ryzyka zakłóceń technicznych . Występ na żywo 31 maja posłuży jako muzyczny akompaniament do wydarzenia transmitowanego do publiczności w Wiedniu, Madrycie i Nowym Jorku. Wstęp na pokazy będzie darmowy.

Fala radiowa z walcem Straussa poleci z prędkością światła - 1,08 miliarda kilometrów na godzinę. To oznacza, że już po 1,5 sekundy minie Księżyc, po 4,5 minuty dotrze do Marsa, po 37 minutach do Jowisza, a po czterech godzinach do Neptuna. Po upływie 23 godzin od startu znajdzie się w tym samym rejonie, co Voyager 1 - w przestrzeni międzygwiezdnej.