Program Artemis ma nie tylko umożliwić powrót ludzi na Księżyc, ale też zapewnić im dłuższą obecność na Srebrnym Globie. Wiemy, że bardzo ważną rolę w tym ambitnym projekcie agencji NASA ma odegrać stacja kosmiczna Gateway. Jednym z jej elementów jest moduł HALO.

Moduł HALO dla stacji księżycowej Gateway

Stacja księżycowa Gateway ma modułową konstrukcję. Jednym z jej elementów jest HALO (Habitation and Logistics Outpost), który ma pełnić funkcję mieszkalną oraz roboczą. NASA powierzyła zbudowanie tego modułu firmie Thales Alenia Space. Konstrukcja powstała we włoskim Turynie i wcześniej w tym miesiącu trafiła do Stanów Zjednoczonych.

Moduł HALO dla stacji Gateway, który został zbudowany we Włoszech przez firmę Thales Alenia Space. Thales Alenia Space materiały prasowe

NASA udostępniła kilka zdjęć, które zrobiono podczas odbioru modułu HALO na arizońskim lotnisku w Mesie. Transport odbył się z wykorzystaniem dużego samolotu. Następnie element trafił do ośrodka testowego firmy Northrop Grumman w Gilbert w Arizonie. Tam zostanie wyposażony w dodatkowe elementy.

Moduł HALO przybył do Stanów Zjednoczonych samolotem i odebrano go na lotnisku w Mesie. Josh Valcarcel - NASA - JSC materiały prasowe

HALO to nie tylko moduł mieszkalny. Ma on oferować szereg dodatkowych funkcji, takich jak dowodzenie i kontrola, dystrybucja zasilania, komunikacja oraz śledzenie. Umożliwi również prowadzenie badań naukowych. Jest to jeden z kluczowych elementów stacji Gateway, którą NASA chce wysłać w okolice Srebrnego Globu za kilka lat.

NASA wyśle stację kosmiczną Gateway na orbitę Księżyca

Amerykańska agencja wiąże ze stacją kosmiczną Gateway ogromne nadzieje. NASA wierzy, że będzie mogła wystrzelić pierwsze elementy placówki już w 2027 r. Na jej pokładzie mają przebywać astronauci, którzy następnie będą latać na powierzchnię Srebrnego Globu. Ponadto projekt ma utorować drogę do misji załogowej na Marsa.

Gateway pozwoli wyznaczyć ścieżkę odkryć naukowych w kierunku pierwszych załogowych misji na Marsa

Po ukończeniu prac nad HALO w placówce Northrop Grumman moduł trafi do NASA. Ma on zostać przetransportowany do Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie, gdzie zostanie zintegrowany z elementem Power and Propulsion Element. Wyniesienie stacji w kosmos powierzono firmie SpaceX, która zrobi to z wykorzystaniem rakiety Falcon Heavy.

Jowita Michalska: AI zamiast przyjaciela. Duży światowy biznes INTERIA.PL