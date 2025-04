System, choć dziś może wydawać się już przestarzały, tak zapewnia łączność z odległymi sondami kosmicznymi do dziś i pozwala na pobieranie z nich cennych danych. Dla przykładu statki Voyager, które opuściły już umowne granice Układu Słonecznego, znajdują się ponad 20 mld kilometrów od naszej planety . Mimo tak ogromnej odległości DSN nadal się z nimi komunikuje, choć oczywiście potrzeba na to obecnie długich godzin .

Tego samego dnia rozpoczęto prace nad kolejnym elementem systemu o nazwie Deep Space Station 33 . Co to takiego?

Deep Space Station 33 to nowa i zarazem już piąta antena w australijskiej Canberze. Co to za konstrukcja? NASA wyjaśnia, że mamy tu do czynienia z elementem wieloczęstotliwościowym o szerokości 112 stóp (34 metrów) z falowodem wiązki (BWG). Mają one pięć luster, które umożliwiają odbijanie sygnałów nadchodzących z kosmosu. Te potem są przetwarzane przez specjalistów.