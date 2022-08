Na co wydają pieniądze ludzie najbogatsi na świecie? Wiemy już, że Bill Gates z namaszczeniem przeznacza czas na czytanie książek, które przenosi w specjalnej torbie. Obiecywał też, że część swojego majątku odda.

Jak natomiast jest z Markiem Zuckerbergiem? W swoim stonowanym ubiorze raczej nie rzuca się w oczy, ale wydaje pieniądze i to całkiem sporo, głównie na nieruchomości. Te nabywa zwłaszcza w tropikalnym raju, jakim są Hawaje. Wraz z żoną, Priscillą Chan, inwestuje również w edukację dzieci i badania medyczne.

Mark Zuckerberg posiada 13 procent udziałów w firmie Meta. Ponoć nie ma jednak dużej pensji - jego wynagrodzenie na rękę ma wynosić zaledwie dolara. Nosi dżinsy, proste T-shirty czy swetry, ale niech nas nie zwiedzie brak krzykliwych kolorów, te ubrania są pewnie droższe, niż się wydaje.

Zuckerberg jest też znany z tego, że jeździ stosunkowo niedrogimi samochodami. Jego acurę TSX i hondę fit wyceniono na mniej niż 30 tysięcy dolarów (czyli około 120 tysięcy złotych). Widziano go także za kierownicą volkswagena golfa GTI, którego cena również opiewa na taką kwotę.

Natomiast w lipcu tego roku mężczyzna zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym widoczne są dwa odnowione zabytkowe fordy broncos, jeden błękitny, drugi czarny, z podpisem "jego i jej". Ich cena nie jest znana, jednak jak się możemy domyślać - tanie nie były.

Instagram Post

Cofnijmy się jednak trochę w czasie. W maju 2011 roku przedsiębiorca kupił dom o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Palo Alto za 7 milionów dolarów. W 2012 roku zaczął kupować nieruchomości otaczające jego posiadłość, wydając ponad 30 milionów dolarów na cztery domy, planując ich wyburzenie lub przebudowę.

Zuckerberg ma również dom o powierzchni 510 metrów kwadratowych w piękniej dzielnicy San Francisco, który kupił w 2013 roku. Przebudował w nim między innymi kuchnię, wybudował też szklarnię, a cała renowacja kosztowała około miliona dolarów.

Jak się możemy spodziewać, to wcale nie koniec zakupów tego typu. W 2014 roku wydał 100 milionów dolarów na dwie nieruchomości na wyspie Kauai na Hawajach. Dawniej była tam plantacja trzciny cukrowej. To prawie 300 hektarów i plaża do dyspozycji, ale warto też wspomnieć, że to, w jaki sposób Zuckerberg wszedł w posiadanie ziemi, wzbudziło kontrowersje i niezadowolenie ze strony mieszkańców.

W 2016 roku przedsiębiorca ze swoją żoną Priscillą Chan, poprzez Chan Zuckerberg Initiative, czyli swoją organizację filantropijną, zainwestowali 3 miliardy dolarów w badania, które mają pomóc w wyeliminowaniu wszystkich chorób świata do końca tego wieku.

Uruchomienie nowej funkcji Instagrama, w sierpniu 2020 roku, zaprojektowanej w celu, niespodzianka, konkurowania z TikTokiem, było bardzo dobrym ruchem. Spowodował on, że wartość netto Zuckerberga po raz pierwszy przekroczyła 100 milionów dolarów.

W marcu 2021 roku wydał 53 miliony dolarów na prawie 600 akrów ziemi na Kauai, a w grudniu zakupił kolejne 110 akrów w pobliżu, za 17 milionów dolarów. Wykupił też dwie nieruchomości nad jeziorem Tahoe, które kosztowały łącznie 59 milionów dolarów. Jeden z domów, zwany Brushwood Estate, posiada domek dla gości i prywatną przystań. Między swoimi dwoma posiadłościami w Lake Tahoe, Zuckerberg ma własną linię brzegową na zachodnim brzegu jeziora. Jak widzimy, gdy filantrop kupuje nieruchomości, ma też tendencję do nabywania innych domów w pobliżu, prawdopodobnie ze względu na prywatność.

Mark Zuckerberg dołączył do Billa Gatesa, Warrena Buffetta i ponad 200 innych milionerów i miliarderów, którzy ślubowali przekazać większość swojego majątku na cele charytatywne w ramach Giving Pledge. Planuje też sprzedać 99% swoich akcji w Facebooku.

Obecnie, według Forbes, jego wartość netto to 64,9 miliarda dolarów. Zajmuje 16 miejsce na liście najbogatszych na świecie (a to o 11 miejsc niżej w stosunku do poprzedniego roku).