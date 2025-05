Kiedy jest druga tura wyborów prezydenckich?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca 2025 roku, w niedzielę. Wtedy właśnie upłyną dwa tygodnie od pierwszej tury, a jest to termin zapisany w Kodeksie Wyborczym. Wyborcy będą mogli oddać głos w lokalach otwartych od godziny 7:00 do 21:00.

Druga tura wyborów prezydenckich odbywa się wtedy, gdy w pierwszej żaden z kandydatów nie uzyskał poparcia większego niż 50 proc. Wtedy o głosy walczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze. Będą to Rafał Trzaskowski (31,36 proc. głosów) i Karol Nawrocki (29,54 proc. głosów).

Do kiedy można zmienić miejsce głosowania przed drugą turą?

Wybory odbywają się zawsze w niedzielę, a majowy weekend skłania do wyjazdów. Jeśli chcesz wziąć udział w wyborach, musisz zmienić miejsce głosowania, możesz to zrobić tylko do czwartku, 29 maja. Przepisy mówią o tym, że czas na to przypada między 13 a 3 dniem przed drugą turą wyborów.

Ważną sprawą jest to, że każdy, kto zmienił miejsca zamieszkania przed pierwszą turą wyborów, w drugiej turze wyborów powinien głosować w tym samym miejscu, co w pierwszej. Jeśli więc wyborca zmienił miejsce głosowania przed pierwszą turą, a w drugiej chce głosować gdzie indziej, znów musi zmienić miejsce głosowania.

Jak zmienić miejsce do głosowania?

Miejsce głosowania przed drugą turą wyborów prezydenckich można na trzy sposoby:

Przez internet: wchodząc na stronę rządową gov.pl i logując się przez profil zaufany lub przez bankowość elektroniczną;

Przez aplikację mObywatel,

Osobiście w urzędzie gminy, w której chcesz głosować.

Zmiana miejsca głosowania jest całkowicie bezpłatna i ma do niej prawo każdy obywatel z czynnym prawem wyborczym. We wniosku należy podać swoje dane oraz nowe miejsce głosowania.

Gdzie pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Zaświadczenie o prawie do głosowania to opcja dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, gdzie będą głosować. Jego konsekwencją jest skreślenie z listy wyborców w miejscu zamieszkania. Osoba posiadająca dokument zostanie wpisana na listę wyborców w dniu głosowania w lokalu wyborczym, miejscu, w którym się stawi i przedstawi zaświadczenie.

Czas na złożenie wniosku i pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania upływa 29 czerwca, w czwartek. Można tego dokonać w dowolnym urzędzie gminy i tylko osobiście. Wystarczy stawić się w dowolnym urzędzie gminy z wnioskiem i dokumentem tożsamości, a zaświadczenie otrzymamy od ręki, w tym samym urzędzie. Osoby, które nie mogą stawić się na miejscu osobiście, mogą przez upoważnioną osobę, wskazaną na piśmie.

Głosowanie za granicą w drugiej turze. Co musisz zrobić?

Osoby, które w pierwszej turze wyborów głosowały za granicą i chcą to zrobić w tym samym miejscu, już są dopisane do spisu wyborców. Ci, którzy chcą zagłosować w drugiej turze za granicą, muszą zapisać się do spisu wyborców tworzonych przez konsulów do wtorku, 27 maja 2025. Sprawa jest o tyle uproszczona, że można to zrobić przez internet, za pośrednictwem serwisu e-wybory. Należy tam wpisać dane osobowe, wybrać komisją obwodową, w której chce się oddać głos, podać dane dokumentów.

Wniosek o dopisanie do listy wyborców można również złożyć osobiście, na piśmie. MSZ radzi, by przy wyborze komisji obwodowej w miejscowości, w której jest ich kilka, wybierać tę z najkrótszą listą wyborców. Pozwoli to uniknąć kolejek w dniu wyborów. W komisjach wyborczych za granicą można również pokazać uzyskane wcześniej zaświadczenie o prawie do głosowania.

Źródła: gov.pl, ewybory.msz.gov.pl

***

