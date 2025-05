Choć bramy Hossolandu się jeszcze nie otwierają, to już wiadomo, co na gości będzie czekać. Park zajmuje 40 hektarów w pobliżu miejscowości Brojce, tuż przy drodze S6. Podzielono go na cztery tematyczne krainy: Miasto Syrenki, Królestwo Baltambrya, Krainę Wikingów i Smoczą Dolinę Kopalni. Łącznie powstanie tam 50 atrakcji oraz 75 budynków.