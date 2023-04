Świat powoli zmierza ku czterodniowemu tygodniowi pracy. Jak zauważają naukowcy, nowe wyniki badań, które skupiają się na korzyściach płynących z brania urlopów, tylko wzmacniają ruch w tym kierunku. W wielu krajach na świecie, w tym m.in. na Islandii, Wielkiej Brytanii, czy w Hiszpanii wprowadzono pilotażowe programy nowego modelu pracy.

W czterodniowym tygodniu pracy obowiązuje zazwyczaj model 100-80-100, gdzie "pracownicy otrzymują 100 proc. wynagrodzenia za 80 proc. czasu w zamian za 100 proc. produktywności". Zostało udowodnione, że nowe podejście powoduje, że pracownicy uzyskują znacznie większą wydajność, ponadto przestali odczuwać oznaki wypalenia zawodowego, dodatkowo obniżył się u nich poziom stresu.

Jak wpływają wakacje na nasz organizm?

Naukowcy w swoich badaniach wykorzystali dane pochodzące z Annual Rhythms in Adults’ lifestyle and health (ARIA). W bazie zebrano informacje o codziennych 24-godzinnych "zachowaniach ruchowych" z 13 miesięcy, które pochodziły od 308 dorosłych Australijczyków.

W ciągu 13 miesięcy badani brali dwa lub trzy urlopy o różnej liczbie dni. Co ciekawe, Australijczycy najczęściej brali wolne na "rekreację na świeżym powietrzu" - taka opcja była wybierana w 35 proc. Dalej były "imprezy rodzinne/towarzyskie" (31 proc.), "odpoczynek i relaks" (17 proc.) oraz "zajęcia nierekreacyjne" (17 proc.), które dotyczyły np. przeprowadzania remontów w domu lub opieki nad innymi.

Dzięki wakacjom osoby dorosłe "wykazują zdrowsze zachowania" - następuje około 13-procentowy wzrost aktywności fizycznej każdego dnia. Ponadto uczestnicy badań codziennie spali dłużej, średnio o 21 minut. Jak powiedział dr Ty Ferguson z University of South Australia: - Kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, zmieniają swoje codzienne obowiązki, ponieważ nie są ograniczeni normalnym harmonogramem. Co ciekawe, wielkość tych zmian wzrosła wraz z długością wakacji — więc im dłuższe wakacje, tym lepsze korzyści zdrowotne.

Dodaje także: - Odkryliśmy również, że ludzie zyskali dodatkowe 21 minut snu każdego dnia, kiedy byli na wakacjach, co może mieć szereg pozytywnych skutków dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Na przykład wystarczająca ilość snu może pomóc poprawić nasz nastrój, funkcje poznawcze i produktywność. Może również pomóc zmniejszyć ryzyko rozwoju szeregu schorzeń, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i depresja.

Naukowcy w swoim artykule naukowym piszą: "Zmiany w zachowaniu po wakacjach wydają się utrzymywać dłużej po rekreacji na świeżym powietrzu i wakacjach rodzinnych / towarzyskich niż w przypadku wypoczynku i wakacji nierekreacyjnych [...] Najbardziej konsekwentne korzystne zmiany w zachowaniach ruchowych wystąpiły w zakresie od 4 dni do 2 tygodni, przy czym zmiany te wydają się utrzymywać dłużej, im dłuższe są wakacje".

Specjaliści są zdania, że nawet krótka przerwa w pracy pozytywnie wpływa na zdrowie człowieka. Uważają również, że wyniki potwierdzają postulaty wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.

- Badanie to dostarcza empirycznych dowodów na to, że ludzie mają zdrowsze wzorce stylu życia, gdy mają krótką przerwę, taką jak trzydniowy weekend. Oczekuje się, że ten wzrost aktywności fizycznej i snu będzie miał pozytywny wpływ zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, przyczyniając się do korzyści obserwowanych przy czterodniowym tygodniu pracy - mówi dr Carol Maher z University of South Australia.

Jak powiedziała Maher: - Ponieważ świat dostosowuje się do nowej normalności, być może nadszedł czas, aby przyjąć długi weekend jako sposób na poprawę naszego zdrowia fizycznego i psychicznego -. Wyniki badań zostały opublikowane w International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity .