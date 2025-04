Koty królują w naszych domach. Czy wiesz o nich wszystko?

Koty są jednymi z najpopularniejszych zwierząt domowych na świecie, a ich różnorodność pozwala na idealne dopasowanie pupila do oczekiwań człowieka. W zależności od rasy mogą różnić się temperamentem, wyglądem oraz potrzebami. Przyjrzyjmy się paru rasom, aby zobaczyć, jak odmienne bywają koty.

Kot europejski czy dachowiec?

Koty te są często mylone, jednak nie każdy dachowiec może być kotem europejskim. Dachowce to koty, które nie mają potwierdzonego pochodzenia, a z charakteru są dość niestabilne. Europejskie natomiast wyróżniają się rodowodem, równowagą i opanowaniem, są spokojne i wybierają częściej odpoczynek niż zabawę. W odróżnieniu od europejskich dachowce często pragną uciekać z domu i szukają przygód. Czasem jednak ciężko dostrzec różnicę pomiędzy nimi, ponieważ każdy kot może zachowywać się inaczej.

Kot brytyjski

Jest to największa rasa krótkowłosych kotów. Są one łagodne, spokojne i inteligentne, łatwo przystosowują się do otoczenia i akceptują zarówno inne koty, jak i dzieci. Odznaczają się długowiecznością, mogą żyć nawet 18 lat. Najpopularniejsze są koty o maści niebieskiej i czekoladowej.

Kot brytyjski 123RF/PICSEL

Maine Coon

Popularna opinia głosi, że powstały za sprawą krzyżówki dzikiego kota z szopem. Należą do największych ras kotów domowych, osiągających nawet 10 kilogramów masy ciała i do 100 cm długości od nosa do ogona. Charakteryzują ich frędzelki na uszach oraz puszysty ogon.

Kot syjamski

Należy do najstarszych i najdłużej znanych ras kotów. Jej przedstawiciele obdarzeni są dużym temperamentem i inteligencją, mają również opinię "gadatliwych" kotów, bo lubią głośno miauczeć. Odznaczają się bardzo eleganckim wyglądem, kojarzonym ze szlachetnością. Niezwykłą cechą tej rasy jest umiejętność wyczuwania nastroju swojego opiekuna.

Kot syjamski 123RF/PICSEL

Kot ragdoll

Rasa kotów, która nazwę swą zawdzięcza zachowaniu podczas podnoszenia na ręce - jej przedstawiciele całkowicie się wtedy odprężają i rozluźniają mięśnie. Są bardzo łagodne i przyjacielskie, łakną kontaktu z ludźmi i uwielbiają pieszczoty. Mają średniodługą sierść, którą warto czesać parę razy w tygodniu, aby nie powstały kołtuny. Są idealne dla rodzin z dziećmi.

Sfinks

Bardzo charakterystyczna rasa, której cechą jest brak okrywy włosowej. Koty te jednak nie są łyse - pokrywa je bardzo miły w dotyku drobny meszek. W związku z tym wymagają szczególnej ochrony: latem niezbędne są specjalne dla kotów kremy z filtrem, a w zimie ciepłe miejsca, aby się nie wyziębiły. Z charakteru są wesołe i ciekawskie, lubią przytulanie i akceptują inne koty i psy.

Kot sfinks 123RF/PICSEL

Jakie zasady bezpieczeństwa stosować przy kocie?

Przede wszystkim warto zabezpieczyć okna i drzwi, aby kot nie wypadł lub uciekł z domu. To ważne, szczególnie jeśli mieszkasz na wysokim piętrze. Uchylone okno również stanowi zagrożenie, ponieważ kot może spróbować przez nie wyskoczyć, co spowoduje jego zaklinowanie i poważne uszkodzenia organów wewnętrznych. Jest to niestety popularne zjawisko i otrzymało nazwę syndromu uchylonego okna u kota. Na rynku dostępne są specjalne kratki ochronne, które uniemożliwiają ucieczkę z domu.

Koty uwielbiają pojawiać się w miejscach, które niekoniecznie są dla nich przeznaczone. Mowa tu np. o pralkach czy suszarkach, dlatego koniecznie sprawdzaj ich zawartość przed włączeniem.

Warto też zadbać o zabezpieczenie kabli, którymi koty mogą się bawić. Szczególnie tych podłączonych do prądu, ponieważ przegryzienie ich może porazić prądem. Zaplątanie w przewody także jest bardzo niebezpieczne.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest niezakładanie kotu obroży, szczególnie z dzwoneczkiem. Futrzaki lubią wciskać się do ciasnych miejsc, więc zahaczona przez przypadek obroża na ich szyi może spowodować uduszenie. Natomiast dzwoneczek wydaje bardzo drażniące dla ich uszu dźwięki.

Nie trzeba wspominać, że koty nie powinny wychodzić na zewnątrz bez smyczy. Mogą zrobić krzywdę nie tylko sobie, ale również innym zwierzętom, szczególnie tych mniejszym od siebie, ponieważ są urodzonymi łowcami.

