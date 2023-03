Właściciele psów dzielą się podobno na tych, którzy śpią ze swoimi pupilami i tych, którzy się do tego nie przyznają, więc jeśli należycie do którejś z tych grup, to nowe badanie powinno was zainteresować. I kociarzy także, bo zdaniem naukowców posiadając czworonoga możemy zapomnieć o spokojnym śnie, a przynajmniej tak sugerują wyniki badań, których celem było ustalenie, czy istnieje związek między posiadaniem psa i kota a jakością snu i zaburzeniami snu, w tym chrapaniem, budzeniem się w nocy, potrzebą sięgania po pigułki nasenne i zespołem niespokojnych nóg.



Psy przeszkadzają w spaniu, a koty wywołują zespół niespokojnych stóp

Naukowcy twierdzą, że posiadanie psa wiązało się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia zaburzeń snu, podczas gdy właściciele kotów mieli większe ryzyko zespołu niespokojnych nóg. I choć ich zdaniem na poziomie indywidualnym można to rozwiązać, po prostu ograniczając zwierzętom dostęp do sypialni, nie jest to rozwiązanie idealne, bo pozbawiamy się wtedy zalet spania u boku czworonoga.



Z jednej strony psy i koty mogą korzystnie wpływać na jakość snu właściciela ze względu na wsparcie społeczne, jakie zapewniają zwierzęta domowe - dają poczucie bezpieczeństwa i towarzystwa, co może skutkować poprawą poziomu lęku, stresu i depresji. Jednak z drugiej strony zwierzęta domowe mogą zakłócać sen swoich właścicieli tłumaczy dr Lauren Wisnieski z Lincoln Memorial University.