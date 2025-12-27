Najdłuższe trasy narciarskie. Gdzie pobijesz rekordy?

Spis treści: Najdłuższe trasy narciarskie na świecie Najdłuższe trasy narciarskie w Polsce

Najdłuższe trasy narciarskie na świecie

Szwajcaria, Austria i Francja to miejsca, w których znajdują się najdłuższe trasy narciarskie w Europie. Jedna z nich piastuje miano najdłuższej na świecie. Chodzi o Vallée Blanche we francuskim Chamonix. Trasa ta liczy około 22 km i trzeba przyznać, że jest dość wymagająca, wobec czego konieczne okazuje się skorzystanie z pomocy przewodnika narciarskiego podczas zjazdu.

Na uwagę zasługuje także Les Deux Alpes - Dôme de la Lauze we Francji. Trasa liczy około 17 km, podczas zjazdu narciarze mogą liczyć nie tylko na świetną zabawę, ale również malownicze widoki z alpejskimi szczytami w rolach głównych. Co więcej - przekrój tras jest tutaj dość szeroki. Coś dla siebie znajdą tu zarówno początkujący, jak i nieco bardziej zaawansowani narciarze.

Jedną z najdłuższych tras zjazdowych w Europie znajdziemy również w Szwajcarii. Mowa o Zermatt - Matterhorn Ski Paradise, który może poszczycić się najwyżej położonym punktem narciarskim na kontynencie (to Klein Matterhorn usytuowany na wysokości 3883 m n.p.m.). Zjazd ze wspomnianego punktu do Zermatt to około 16 km.

Najdłuższe trasy narciarskie w Polsce

Ciekawe trasy narciarskie, choć nie tak długie jak w Alpach, spotkamy również w naszych rodzimych górach. Pod względem długości, numerem jeden jest usytuowana w Tatrach Wysokich trasa Kocioł Goryczkowy - Kuźnice. Zjazd rozpoczyna się na Kasprowym Wierchu. Cała trasa liczy mniej więcej 5,4 km, jej początek usytuowany jest na wysokości około 2000 m n. p. m.

Nieco krótszą długością może poszczycić się trasa Korbielów - Pilsko w Beskidzie Żywiecko-Orawskim. Jej początek znajduje się na wysokości 1456 m n. p. m. Długość zjazdu wynosi około 4,4 km. Trasa kończy się na wysokości około 699 m n. p. m. Różnica wysokości na tym zjeździe narciarskim to 757 m.

Trzecią najdłuższą trasą narciarską w Polsce jest trasa Skrzyczne - Szczyrk położona na terenie Centralnego Ośrodku Sportu (COS) w Szczyrku. Co istotne - zjazd ten uzyskał status trasy FIS - oznacza to, że spełnia on standardy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i tym samym jest dopuszczony do organizowania międzynarodowych zawodów. Trasa ta jest uznawana za dość wymagającą, jej długość to około 2,8 km.

