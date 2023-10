Międzynarodowy magazyn Time Out każdego roku tworzy listę "najfajniejszych dzielnic miast". Redaktorzy przeprowadzili tysiące ankiet w kilkudziesięciu miastach na całym świecie. Pytali mieszkańców, które miejsca w swoich miastach kochają, które są typowo turystyczne, odznaczają się klimatem, kulturą, jedzeniem, czy nowoczesnością.

W sumie zapytano o to ponad 12 000 osób. Następnie do zabawy zostali włączeni lokalni redaktorzy i eksperci, którzy zawęzili listę wyjątkowych miejsc. Na tym etapie miejsca były oceniane m.in. pod względem życia towarzyskiego, dostępu do otwartej i zielonej przestrzeni oraz liczby przedsięwzięć społecznych.

W niniejszym artykule zostanie zaprezentowanych top 10 najfajniejszych dzielnic.

Najfajniejsze dzielnice na świecie w 2023 roku

Listę otwiera niespodziewanie dzielnica Laureles w mieście Medellín w Kolumbii. Miejsce to zostało wyróżnione dzięki słynnemu La 70 - jest to wyjątkowy "pas życia nocnego". Znajdują się tutaj dziesiątki barów i restauracji, w każdym miejscu można potańczyć. Ponadto mieści się tutaj główny stadion w mieście, czyli Estadio Girardot oraz sala koncertowa Medellin.

Tuż za Laureles znajdują się liczne parki, wysadzane drzewami małe uliczki, czy setki kawiarni. Jednocześnie obok coraz szybciej powstają nowoczesne wieżowce, w których zaczynają pracować tzw. cyfrowi nomadzi. Jak pisze Time Out: "Laureles nadal ma tradycyjną kolumbijską atmosferę sąsiedztwa, pomimo rosnącej popularności".

Na drugim miejscu jest Smithfield w Dublinie w Irlandii. Magazyn wskazuje, że jest to szczególe miejsce, w którym spotyka się tradycja z nowoczesnością. Mieści się tutaj historyczny pub The Cobblestone, który jest domem tradycyjnej irlandzkiej muzyki. W 2021 roku groziło mu wyburzenie, lecz tysiące ludzi w ramach protestu przeszło ulicami Dublina, dzięki czemu niezwykły pub został uratowany.

W licznych rzemieślniczych kawiarniach można otrzymać szeroką gamę różnego rodzaju kaw, herbat i dań. Zwiedzając okolice, można zahaczyć o kultowe retro-salony gier. Cała dzielnica odznaczana się wyjątkowym postindustrialnym urokiem.

Podium zamyka Carabanchel w Madrycie w Hiszpanii. Kiedyś dzielnica ta była typową dzielnicą robotniczą. Jednakże w ciągu ostatnich lat przekształciła się w nowszą wersję SoHo, w której tętni modowe i artystyczne serce miasta. Ponadto znajdują się tutaj nowoczesne przestrzenie kreatywne. Jednocześnie spotkać można tradycyjne targi, gdzie szum miasta ustępuje urokliwej senności. W okolicy znajdują się oldschoolowe malutkie knajpki.

Dzielnica przyciągnęła do siebie m.in. centra sztuki współczesnej i designu, np. kolektyw młodych architektów Casa Antillón, czy też największą galerię sztuki w Madrycie Veta. Time Out podkreśla także, że w Carabanchel w ostatnim czasie zostały zmodernizowane tereny zielone, a ogrody i pałac Finca Vistalegre zostały udostępnione zwiedzającym.

Tuż za podium mieści się Haven w Kopenhadze w Danii. Miejsce to wyróżnia się tym, że ludzie bawią się tu na łodziach, pływających tratwach, kajakach, czy deskach wiosłowych. Można wypożyczyć łodzie zasilane energią słoneczną, czy wziąć bezpłatny "zielony kajak", by wyławiać śmieci podczas wiosłowania - idealne połączenie turystyki i ekologii.

W dzielnicy znajduje się także duński Teatr Królewski oraz miejsce spotkań Ofelia Plads. Niedaleko biegnie Most Pocałunków, który prowadzi do nowego Parku Operowego.

Na piątym miejscu jest Sheung Wan w Hongkongu. Co ciekawe dzielnica w przeszłości była znana z usług pogrzebowych i licznych sklepów z trumnami. Obecnie to jeden z najbardziej tętniących życiem obszarów Hongkongu. To także jedyne miejsce, gdzie tuż obok siebie są historyczne świątynie i nowoczesne galerie sztuki współczesnej, czy też stragany z suszonymi owocami morza i modernistyczne kawiarnie i butiki.

W dzielnicy można odwiedzić ulicę Tai Ping Shan, Park Sing Ancestral Hall, świątynię Man Mo, czy muzeum Liang Yi, gdzie znajduje się kolekcja mebli z dynastii Ming i Qing.

Szósta pozycja to Brunswick East w Melbourne w Australii. Jak podaje Time Out, dzielnica "coraz szybciej staje się tętniącym życiem centrum wielokulturowych restauracji, klubów z muzyką na żywo i przytulnych barów, do których będziesz wracać wielokrotnie". Ponadto miejsce to sprawia wrażenie "miejskiej wioski skoncentrowanej na społeczności".

Siódme miejsce zajmuje Mid-City w New Orleanie w USA. Każdego roku odbywa się tutaj Festiwal Jazzu i Dziedzictwa. Dzielnica jest domem dla zróżnicowanej i wielokulturowej społeczności. Znajdzie się tutaj kolorowe domy, różnego rodzaju zabytki, stuletnie dęby, klasyczne bary, restauracje, browary, a także galerie sztuki.

Ósme miejsce to Isola w Milanie we Włoszech. Dzielnica wypełniona jest kolorową sztuką uliczną, a także wyszukanymi barami i restauracjami. Dopełnia ją energiczne noce życie mieszkańców. Według Time Out Isola jest enklawą hipsterów, która łączy lokalną duszę z modernistycznym umysłem.

Dziewiąte miejsce zajmuje West w Amsterdamie w Holandii. Jak pisze Time Out: "modna, przytulna i kreatywna okolica jest unikalną mieszanką holenderskiego dziedzictwa i międzynarodowej energii". Dzielnicę wyróżniają estetyczne i architektoniczne walory ceglanych, wysokich i wąskich budynków, w których znajdziemy kawiarnie, mieszkania i bary.

Stawkę 10 najfajniejszych dzielnic zamyka Tomigaya w Tokio w Japonii. Tak jak w przypadku pozostałych miejsc, mieszczą się tutaj liczne modne kawiarnie, stylowe sklepy, bary, restauracje i nowoczesne budynki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jeden z największych terenów zielonych w Tokio, czyli Yoyogi Park, w którym odbywa się szereg festiwali, od festiwali kulinarnych po uroczystości kulturalne.

Na dalszych miejscach znajdują się kolejno: Baltic Triangle (Liverpoo, Wielka Brytania), Cours Julien (Marsylia, Francja), Arts District (Los Angeles, USA), Chinatown (Singapur), Fort Greene (Nowy Jork, USA), Leith (Edynburg, Szkocja), Enmore (Sydney, Australia), Costa da Caparica (Almada, Portugalia), Hyde Park (Chicago, USA), West End (Glasgow, Wielka Brytania), Sea Point (Kapsztad, RPA), Neukolln (Berlin, Niemcy), Haut-Marais (Paryż, Francja), King’s Cross (Londyn, Wielka Brytania), Hannam-dong (Seul, Korea Południowa), Coral Gables (Miami, USA), Richmond District (San Francisko, USA), Vinohrady (Praga, Czechy), El Clot (Barcelona, Hiszpania), San Miguel Chapultepec (Meksyk, Meksyk). Niestety na pełnej liście nie ma ani jednej dzielnicy z Polski.