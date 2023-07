Najsilniejsze paszporty świata. Polska mocno awansuje!

Jak można zobaczyć na powyższym zestawieniu, powodów do narzekania nie mamy za to my, bo Polska awansowała od ostatniej edycji rankingu o trzy pozycje. Poprzednio razem z Węgrami zajmowaliśmy 9. miejsce z wynikiem 184 kierunków (co też było awansem ze 182 krajów i 10. miejsca), a aktualnie możemy się pochwalić pozycją numer sześć - dzieloną tym razem z Węgrami i Australią - z wynikiem 186 destynacji.



Z tymi paszportami nie da się podróżować

Jeżeli zaś chodzi o drugi koniec zestawienia Henley Passport Index, to ostatnie miejsce niezmiennie zajmują obywatele Afganistanu, którzy mogą wjechać bez wizy do zaledwie 27 krajów. Niewiele lepiej wygląda sytuacja obywateli Iraku i Syrii, którzy mogą odwiedzić odpowiednio 29 i 30 destynacji.



Warto też pamiętać, że ranking Henley & Partner jest jednym z kilku indeksów tworzonych przez firmy finansowe w celu uszeregowania globalnych paszportów. Innym prestiżowym i aktualizowanym w czasie rzeczywistym przez cały rok jest np. Arton Capital Passport Index, który uwzględnia paszporty 193 krajów członkowskich ONZ i sześciu terytoriów (Tajwan, Makau, Hongkong, Kosowo, terytoria palestyńskie i Watykan).

Polska zajmuje w nim aktualnie swoje najlepsze miejsce w historii, a mianowicie trzecie (dzielone z Danią, Belgią, Wielką Brytanią, Norwegią), wyprzedzając choćby Stany Zjednoczone i Japonię zajmujące 4. pozycję.

To narzędzie dla osób, które podróżują, aby zapewnić dokładne, łatwe do uzyskania informacje na temat ich potrzeb związanych z podróżowaniem komentował dla CNN założyciel Arton Capital, Armand Arton.