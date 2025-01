Saudyjski książę wyjaśnił, że obecnie beton można pompować do wysokości 800 m, jednak firmy zaangażowane w projekt nieustannie pracują nad możliwością zwiększenia wysokości do 1000 m, czyli mniej więcej tyle, ile będzie wynosiła maksymalna wysokość budynku. Mniej więcej, ponieważ na razie wiadomo, że maksymalnie osiągnie on ponad 1 km, jednak ostateczna wysokość nie została jeszcze ustalona, i niewykluczone, że w trakcie budowy pojawią się modyfikacje projektu uwzględniające także jego rozmiar. Niemniej jednak będzie to wysokość ponad dwukrotnie wyższa od Empire State Building i prawie dwukrotnie wyższa od najwyższego wieżowca w USA, One World Trade Center.