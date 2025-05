Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku . Wtedy właśnie upłyną dwa tygodnie od pierwszej tury, a jest to termin zapisany w Kodeksie Wyborczym. Wyborcy będą mogli oddać głos w lokalach otwartych od godziny 7:00 do 21:00 .

Wybory odbywają się zawsze w niedzielę, a weekend skłania do wyjazdów. Jeśli chcesz wziąć udział w wyborach, musisz zmienić miejsce głosowania, możesz to zrobić tylko do czwartku, 29 maja. Przepisy mówią o tym, że czas na to przypada między 13 a 3 dniem przed drugą turą wyborów.