Magiczne alkoholowe okulary nie istnieją

Spożywanie alkoholu nie sprawia, że inni ludzie zaczynają być dla nas atrakcyjni bez względu na to, czy uważaliśmy ich za takich, zanim wypiliśmy piwo czy drinka. Naukowcy na podstawie przeprowadzonych badań stawiają sprawę jasno.

Alkohol sprawia, że nabieramy śmiałości i nawiązujemy kontakty z osobami, które już wcześniej były dla nas atrakcyjne. Przeprowadzano już podobne badania, jednak opierały się one jedynie na oglądaniu zdjęć przypadkowych ludzi na trzeźwo i pod wpływem alkoholu.

Teraz badacze postanowili wprowadzić jeden dodatkowy, jednak znaczący czynnik. Uczestnicy mieli możliwość spotkania z ocenianymi osobami.

Zdjęcie Alkohol nie zmienia naszej percepcji, jednak wpływa na nasze poczucie pewności siebie. / 123RF/PICSEL

Alkohol a postrzeganie świata

Udział w badaniu wzięło 18 par znajomych, którzy byli poproszeni o ocenianie atrakcyjności osób pokazywanych na zdjęciach oraz filmach. Co więcej, zostali poinformowani o tym, że w kolejnym eksperymencie będą mogli się spotkać z jedną z tych osób.

Badani odwiedzili laboratorium dwukrotnie. Za pierwszym razem otrzymali do wypicia alkohol w ilości nieprzekraczającej określonego stężenia we krwi. Za drugim razem otrzymali do wypicia napoje bezalkoholowe. Po ocenieniu wszystkim zdjęć i filmów poproszeni byli o wybranie osoby, z którą chcieliby nawiązać kontakt.

Znajomi wchodzili w parach, by jak najlepiej odwzorować interakcje społeczne, które zazwyczaj mają miejsce w sytuacjach związanych ze spożywaniem alkoholu.

Okazało się, że picie nie miało nic wspólnego z tym, jak postrzegana jest przez nas dana osoba. Natomiast osoby pod wpływem alkoholu chętniej wchodzili w interakcje z osobami, które uważali za atrakcyjne już wcześniej. Więcej na temat przeprowadzonych badań można przeczytać w czasopiśmie „Journal of Studies on Alcohol and Drugs”.

Prawdopodobieństwo nawiązania interakcji z atrakcyjną osobą było większe o 1,71 razy niż w sytuacji, gdy badani pozostawali trzeźwi. Alkohol nie zmienia naszej percepcji, jednak wpływa na nasze poczucie pewności siebie, co za tym idzie, stajemy się odważniejsi w relacjach społecznych.