Spadająca kulka w bloku. Skąd bierze się ten dziwny dźwięk?

Jacek Waśkiel

Wieczorami w wielu blokach wraca ten sam odgłos: krótki stuk, po którym słychać dźwięk przypominający toczenie się metalowej kulki. Dla części mieszkańców to źródło irytacji i sąsiedzkich napięć, dla innych ciekawa zagadka, bo identyczny dźwięk pojawia się także tam, gdzie nikt nie mieszka piętro wyżej.

Dłoń trzymająca gładką, lśniącą metalową kulę na białym tle. Odbicia światła na powierzchni kuli podkreślają jej idealną gładkość i połysk.
Dlaczego w blokach słychać dźwięk spadającej kulki? Nie zawsze winni są sąsiedzi.123RF.com123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Spadająca kulka w bloku. Dlaczego słyszymy ten dźwięk?
  2. Naprężenia w wielkiej płycie. Fizyczne wyjaśnienie zagadki

Spadająca kulka w bloku. Dlaczego słyszymy ten dźwięk?

Dla wielu mieszkańców to jeden z najbardziej irytujących odgłosów domowej codzienności: pojedynczy stuk, a po nim krótki dźwięk przypominający toczenie się metalowej kulki. Pojawia się nagle, bez zapowiedzi, często w chwilach ciszy, gdy łatwo zwrócić na niego uwagę. Naturalną reakcją jest próba znalezienia winnego, bo brzmienie sugeruje nieostrożne zachowanie kogoś z góry, a frustracja narasta wraz z kolejnymi powtórzeniami tego samego schematu dźwiękowego. W wielu przypadkach zaczyna się więc od prostych domysłów i rozmów o sąsiedzkiej nieuwadze.

    Zaskoczenie przychodzi wtedy, gdy okazuje się, że identyczny odgłos słychać także w innych mieszkaniach. Często zdarza się, że dźwięk pojawia się w lokalach oddalonych od siebie, w różnych pionach, a nawet tam, gdzie nad sufitem nie ma już żadnych lokatorów. To moment, w którym pierwotne wyjaśnienie przestaje wystarczać, bo trudno uznać, że wszyscy sąsiedzi jednocześnie upuszczają metalowe przedmioty w podobny sposób. Powtarzalność zjawiska i jego obecność w wielu miejscach jednocześnie budzą wątpliwości i prowokują pytanie, czy źródło rzeczywiście znajduje się w czyimś mieszkaniu.

    Sam charakter dźwięku dodatkowo utrudnia interpretację, bo ludzki słuch chętnie porządkuje bodźce w znane schematy. Krótki, wyraźny stuk łatwo skojarzyć z upuszczeniem przedmiotu, a następujące po nim wygasające odgłosy automatycznie odbierane są jako toczenie po podłodze. Taka sekwencja brzmi znajomo i logicznie, choć nie musi mieć nic wspólnego z realnym ruchem kulki w czyimś mieszkaniu.

      Naprężenia w wielkiej płycie. Fizyczne wyjaśnienie zagadki

      W budynkach wznoszonych w technologii wielkopłytowej kluczową rolę odgrywa żelbet, czyli połączenie betonu i stalowego zbrojenia, które razem przenoszą obciążenia i stabilizują całą konstrukcję. Materiały te zaprojektowano tak, by reagowały na zmiany temperatury w zbliżony sposób, jednak w praktyce nie eliminuje to drobnych ruchów i narastania naprężeń w skali całego obiektu. W ciągu doby elementy konstrukcyjne nagrzewają się i chłodzą, a wraz z nimi pracują pręty zbrojeniowe, połączenia między płytami oraz strefy podparcia. Gdy lokalnie dochodzi do nagłego rozładowania tej energii, konstrukcja reaguje krótkim, wyraźnym impulsem akustycznym, który odbierany jest jako pojedyncze uderzenie.

        Po tym pierwszym dźwięku często pojawia się wrażenie "toczenia", choć w rzeczywistości nie ma ono związku z ruchem żadnego przedmiotu. Jest to efekt serii drobnych drgań i wygaszających się przemieszczeń, gdy konstrukcja po gwałtownym impulsie wraca do stanu równowagi. Energia nie znika od razu, lecz rozprasza się w kolejnych elementach budynku, dając kilka krótkich, coraz cichszych odgłosów.

        Z punktu widzenia bezpieczeństwa najistotniejsze jest to, że sam dźwięk "spadającej kulki" nie oznacza automatycznie problemów konstrukcyjnych. Jest on najczęściej zwykłym efektem pracy materiałów pod wpływem zmian temperatury i sposobu, w jaki żelbet przenosi drgania. To właśnie dlatego zjawisko najczęściej powraca w okresach przejściowych, gdy różnice temperatur między dniem a nocą są największe, a konstrukcja budynku częściej wchodzi w cykl nagrzewania i schładzania.

