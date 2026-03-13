Straszył przez lata. Teraz zmieni się nie do poznania

Karol Kubak

Karol Kubak

Stary elewator zbożowy nad Odrą we Wrocławiu dostanie nowe życie. Projekt zakłada rewitalizację charakterystycznego obiektu industrialnego i budowę dwóch nowych budynków mieszkalnych. W sumie powstać ma niemal 400 mieszkań i loftów.

Opuszczony elewator zbożowy Odra we Wrocławiu, z graffiti i napisem, otoczony ogrodzeniem i żurawiami budowlanymi.
Straszył przez lata. Teraz zamieni się w luksusowe loftyMarek Durajczyk/REPORTEREast News

Na północy Wrocławia rusza inwestycja, która może zmienić charakter fragmentu nadrzecznego Kleczkowa. Firma RealCo Property Investment and Development rozpoczęła realizację projektu "Elewator. Mieszkania i Lofty", obejmującego rewitalizację historycznego elewatora zbożowego "Odra" oraz budowę dwóch nowych budynków mieszkalnych.

Centralnym elementem przedsięwzięcia jest charakterystyczny elewator, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów industrialnych tej części miasta. Budynek zostanie poddany rewitalizacji i zaadaptowany na lofty, zachowujące surowy, przemysłowy charakter dawnej konstrukcji. Obok powstaną dwa nowe budynki mieszkalne, zaprojektowane tak, by tworzyć spójną zabudowę z historycznym obiektem.

372 mieszkania w industrialnej scenerii

W ramach inwestycji zaplanowano łącznie 372 mieszkania i lofty o różnych metrażach - od niewielkich lokali inwestycyjnych po większe apartamenty rodzinne. Partery budynków zajmą lokale usługowe i gastronomiczne.

Projekt przewiduje również podziemne hale garażowe, naziemne miejsca postojowe oraz infrastrukturę rowerową. W przestrzeni między budynkami pojawią się tereny zielone z elementami małej architektury, plac zabaw i wybieg dla psów. Część mieszkań będzie miała widok na Odrę.

- Elewator to projekt o wyjątkowym znaczeniu - ze względu na swoją historię i potencjał lokalizacji. Przywracamy do życia jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów industrialnych Wrocławia, nadając mu nową, mieszkaniową funkcję. Chcemy stworzyć miejsce, które połączy autentyczność i charakter zabytkowej architektury z komfortem nowoczesnego osiedla. Po sukcesie Młyna Maria, projektu o podobnej skali i trudności, wiemy z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć i wykorzystamy te doświadczenia przy kolejnym projekcie zabytkowym - mówi Dawid Waś, Dyrektor Pionu Operacyjnego w RealCo Property Investment and Development.

Zobacz również:

Remont Trzonolinowca we Wrocławiu. Projekt już gotowy
Technologia

Jest nowy plan na Trzonolinowiec. Wielki remont ikony Wrocławia

Karol Kubak
Karol Kubak

Rewitalizacja i nowa zabudowa

Generalnym wykonawcą inwestycji została firma STRABAG. Na placu budowy trwają już prace rozbiórkowe oraz działania konstrukcyjne przy historycznym obiekcie. Równolegle prowadzone są wykopy pod garaż podziemny i fundamenty dwóch nowych budynków. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku.

Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze