Na północy Wrocławia rusza inwestycja, która może zmienić charakter fragmentu nadrzecznego Kleczkowa. Firma RealCo Property Investment and Development rozpoczęła realizację projektu "Elewator. Mieszkania i Lofty", obejmującego rewitalizację historycznego elewatora zbożowego "Odra" oraz budowę dwóch nowych budynków mieszkalnych.

Centralnym elementem przedsięwzięcia jest charakterystyczny elewator, jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów industrialnych tej części miasta. Budynek zostanie poddany rewitalizacji i zaadaptowany na lofty, zachowujące surowy, przemysłowy charakter dawnej konstrukcji. Obok powstaną dwa nowe budynki mieszkalne, zaprojektowane tak, by tworzyć spójną zabudowę z historycznym obiektem.

Rozwiń

372 mieszkania w industrialnej scenerii

W ramach inwestycji zaplanowano łącznie 372 mieszkania i lofty o różnych metrażach - od niewielkich lokali inwestycyjnych po większe apartamenty rodzinne. Partery budynków zajmą lokale usługowe i gastronomiczne.

Projekt przewiduje również podziemne hale garażowe, naziemne miejsca postojowe oraz infrastrukturę rowerową. W przestrzeni między budynkami pojawią się tereny zielone z elementami małej architektury, plac zabaw i wybieg dla psów. Część mieszkań będzie miała widok na Odrę.

- Elewator to projekt o wyjątkowym znaczeniu - ze względu na swoją historię i potencjał lokalizacji. Przywracamy do życia jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów industrialnych Wrocławia, nadając mu nową, mieszkaniową funkcję. Chcemy stworzyć miejsce, które połączy autentyczność i charakter zabytkowej architektury z komfortem nowoczesnego osiedla. Po sukcesie Młyna Maria, projektu o podobnej skali i trudności, wiemy z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć i wykorzystamy te doświadczenia przy kolejnym projekcie zabytkowym - mówi Dawid Waś, Dyrektor Pionu Operacyjnego w RealCo Property Investment and Development.

Rewitalizacja i nowa zabudowa

Generalnym wykonawcą inwestycji została firma STRABAG. Na placu budowy trwają już prace rozbiórkowe oraz działania konstrukcyjne przy historycznym obiekcie. Równolegle prowadzone są wykopy pod garaż podziemny i fundamenty dwóch nowych budynków. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku.

Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię © 2026 Associated Press