Pojawiły się także skargi związane z bezpieczeństwem, co potwierdził w mailu dla The Verge Patrick Hannan, dyrektor ds. komunikacji w Departamencie Kontroli Budowlanej i Planowania Miejskiego w San Francisco. Co więcej, Twitter miał wielokrotnie odmawiać wstępu inspektorom ubiegającym się o dostęp na dach. Tłumaczyli, że to logo było "tymczasowym oświetlonym znakiem wydarzenia". Pojawiły się także zdjęcia demontażu znaku, na których widać przedmioty przypominające worki z piaskiem podtrzymujące konstrukcję.

Hannan dodał, że na razie nie wydano pozwolenia na demontaż, ale "ze względów bezpieczeństwa pozwolenie można uzyskać po rozebraniu konstrukcji". Na właściciela budynku ma zostać również nałożona kara. Technologia Tajemnicza zielona kropka na Facebooku. Lepiej ją ukryć X ma dla milionera sentymentalne znaczenie Elon Musk ma widoczny sentyment do litery, która jest nową nazwą Twittera. Nie chodzi tylko o nawiązanie do kosmicznej firmy SpaceX, a najprawdopodobniej powrót do korzeni. Obecny miliarder po sprzedaży firmy Zip2 zajmującej się oprogramowaniem sieciowym został w marcu 1999 roku współzałożycielem X.com, świadczącej usługi finansowe. Po przejęciach ostatecznie połączyło się z PayPalem, dzięki któremu Musk wzbogacił się na tyle, by założyć kolejne przedsiębiorstwa. W lipcu 2017 roku poinformował na Twitterze o odkupieniu od PayPala domeny X.com. ― Dzięki PayPal za umożliwienie odkupienia mi X.com. Na razie nie mam planów, ale ma ona dla mnie ogromną wartość sentymentalną ― pisał. Czy nowe logo będzie mniej irytowało i zostanie zamontowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa?

