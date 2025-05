Ważna zmiana w każdym polskim domu. Zostało na to 5 lat

Karolina Słodkiewicz

Wymiana liczników prądu zbliża się nieubłaganie. Montaż nowych inteligentnych liczników to ogromny krok w stronę nowoczesnej energetyki. Jednocześnie to duża zmiana dla każdego Polaka. Wielka akcja wymiany liczników ma potrwać do końca 2030 roku. Czy jest obowiązkowa i czy za to zapłacimy?