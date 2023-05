Spis treści: 01 Czym jest koronacja?

Czym jest koronacja?

Koronacja jest aktem nadania władzy w danym państwie, który to akt prowadzony jest przez wysokiego dostojnika kościelnego - koronacja jest połączona z liturgią mszalną. Podczas uroczystości nowy król lub królowa otrzymuje insygnia królewskie, czyli symbole władzy. Koronacja jest specjalnym spotkaniem monarchii, kościoła i państwa w ramach rytuału religijnego - wówczas monarcha składa śluby swojej ojczyźnie i Bogu.

Jutrzejszej koronacji przewodniczyć będzie arcybiskup Canterbury Justin Welby, z kolei sama uroczystość będzie miała miejsce w Opactwie Westminsterskim. W ceremonii udział wezmą dygnitarze z całego świata, a samą koronację będą oglądać miliardy ludzi. Co ciekawe zdecydowana większość monarchii w Europie, na przełomie XIX i XX wieku przestała organizować ceremonie koronacyjne - nowi władcy składają przysięgę na konstytucję w parlamencie.

Kiedy ma miejsce koronacja Karola III?

Koronacja Karola III odbędzie się 6 maja o godzinie 12:00 naszego czasu. Jednakże powiązane uroczystości rozpoczną się już o godzinie 11:20, kiedy to odbędzie się specjalna procesja z Pałacu Buckingham, która będzie prowadzić do Opactwa Westminsterskiego.

Karol III czeka na koronację już od ośmiu miesięcy. Wydawać by się mogło, że jest to bardzo długi okres, jednak to czas niezbędny do opłakiwania śmierci królowej Elżbiety II i do przygotowania ogromnej uroczystości, którą jest koronacja. Elżbieta II na swoją koronację czekała aż 16 miesięcy.

Jak będzie wyglądać ceremonia koronacji Karola III?

Kiedy kareta z Karolem III dotrze do Opactwa Westminsterskiego, nawą świątyni przejdą trzy procesje. W pierwszej będą szli przedstawiciele innych wyznań, w drugiej przedstawiciele państw, których brytyjski król jest zwierzchnikiem (Antiqua i Barbuda, Australia, Bahamy, Belize, Kanada, Grenada, Jamajka, Nowa Zelandia, Papua-Nowe Gwinea, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Wyspy Salomona, Tuvalu). Z kolei w trzeciej będą znajdować się osoby, które będą nieść królewskie insygnia.

Cała ceremonia będzie składać się z sześciu części. W pierwszej Karol III będzie przedstawiony jako "niekwestionowany król". Następnie uczestnicy otrzymają pytanie, czy są gotowi okazać hołd królowi i gotowość do służby - odpowiedź będzie brzmieć: "Boże, chroń króla Karola".

W drugiej części Karol III złoży przysięgę koronacyjną, w której zobowiąże się m.in. do wymierzania sprawiedliwości i sprawowania prawa, oraz że będzie chronić Kościół Anglii, a także podtrzymywać protestantyzm w Wielkiej Brytanii. Następnie mają zostać odczytane fragmenty listu do Kolosan przez premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka, po czym arcybiskup wygłosi kazanie. Najbardziej "tajemniczą" częścią koronacji jest namaszczenie króla - jest to jedyny niewidoczny dla publiczności moment nabożeństwa, Karol III będzie zasłoniony ozdobną płachtą.

Zdjęcie Płaszcz z nowym szyfrem CR III, który ma być noszony podczas koronacji króla Karola III. / JUSTIN TALLIS/AFP / East News

Dalej ma nastąpić tzw. właściwa koronacja. Siedzący na tronie Karol III otrzyma królewskie insygnia (korona, jabłko królewskie i berło), a także m.in. płaszcz koronacyjny, rękawice i pierścień. W momencie nakładania korony na głowę monarchy, zgromadzeni zakrzykną "Boże, chroń króla", wówczas zaczną bić dzwony w Opactwie Westminsterskim oraz zostaną wystrzelone salwy armatnie. Co ciekawe, jest to jedyny moment w życiu danego monarchy, w którym nosi koronę św. Edwarda.

Następnie Karol III usiądzie na kolejnym tronie, który powstał z okazji koronacji Jerzego VI w 1937 roku. Ostatnim fragmentem koronacji będzie złożenie hołdu królowi - uczestnicy ceremonii zostaną poproszeni o dołączenie do przysięgi, mówiąc: "Przysięgam, że dochowam wierności Waszej Królewskiej Mości oraz Waszym dziedzicom i następcom zgodnie z prawem. Tak mi dopomóż Bóg". Na tym kończy się koronacja Karola III.

Podczas ceremonii dojdzie również do namaszczenia i koronacji królowej Camilli, która będzie nosić koronę królowej z 1911 roku należącą do Marii Teck, babci Elżbiety II.

Po tych uroczystościach Karol III pojedzie do kaplicy św. Edwarda i założy tam imperialną koronę państwową i wraz z Camillą udadzą się karetą koronacyjną z 1762 roku do Pałacu Buckingham. Za parą królewską podążać będzie rodzina królewska oraz prawie 6 tys. brytyjskich żołnierzy i przedstawicieli sił zbrojnych z pozostałych państw Wspólnoty Narodów.

Zdjęcie Próba przed koronacją Karola III. Taką karetą król przejdzie ulicami Londynu do pałacu Buckingham. / AP Photo/Vadim Ghirda / East News

Ostatnim punktem będzie pojawienie się całej rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham i pozdrowienie zgromadzonych ludzi. W tym czasie ma się odbyć przelot samolotów wojskowych.

Czym są insygnia królewskie?

Podczas koronacji Karol III otrzyma insygnia królewskie, czyli koronę św. Edwarda, jabłko królewskie i berło. Korona symbolizuje suwerenność brytyjskiego monarchy. Wykonana jest ona z 22-karatowego złota, waży ponad 2,2 kg i wysadzana jest 444 szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami, wśród których znajdziemy m.in. szafiry, rubiny, czy akwamaryny.

Jabłko królewskie ma kształt kuli ziemskiej i wykonane jest ze złota i wysadzane diamentami. Dodatkowo na górze umieszczony jest krzyż - jest to symbol umiłowania wiary chrześcijańskiej.

Kolejnym symbolem władzy jest berło, na którym osadzony jest jeden z największych na świecie diamentów - Wielka Gwiazda Afryki. Kamień waży 530 karatów.

Czym koronacja Karola III różni się od koronacji Elżbiety II?

Koronacja Elżbiety II miała miejsce 2 czerwca 1953 roku - wówczas tego typu wydarzenie było po raz pierwszy transmitowane przez telewizję. Obecnie w dobie nowoczesnych technologii podczas koronacji zostaną wykorzystane wszelkiego rodzaju udogodnienia, w tym ujęcia pokazywane z dronów, czy internetowy streaming. Ponadto ceremonia ma trwać około dwóch godzin - jest to o godzinę krócej niż w przypadku poprzedniej koronacji.

Kolejną zmianą będzie także krótsza trasa procesji, której długość wynosi "jedynie" 2,29 km - jest ona prawie trzy razy krótsza niż w przypadku procesji, w której brała udział Elżbieta II. W ceremonii weźmie udział zdecydowanie mniej gości, będzie to około 2 tysięcy osób (70 lat temu było ich ponad 8 tysięcy). Pojawi się także "hołd ludu", jak mówi rzecznik Pałacu, publiczność ma zostać zaproszona do przyłączenia się do "chóru milionów głosów, które po raz pierwszy w historii mogą uczestniczyć w tej uroczystej i radosnej chwili". Ponadto hołd królowi złoży tylko jego syn i następca, czyli książę William, a nie wszyscy członkowie rodziny królewskiej, jak nakazuje tradycja.