W tym roku zorze nad Polską mogliśmy podziwiać już kilka razy. Najbardziej spektakularne zjawiska pojawiły się na naszym niebie kilkanaście tygodni temu, co było efektem silnego rozbłysku słonecznego. Wygląda na to, że w nocy z wtorku na środę (z 30 na 31 lipca) znowu będzie co podziwiać.

W nocy z wtorku na środę prognozuje się zorze nad Polską

Dzisiejsza noc może być pod tym względem bardzo spektakularna. Centrum Prognoz Heliogeofizycznych z CBK PAN poinformowało na początku tygodnia, że w nocy z 30 na 31 lipca istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zórz nad Polską.

Według prognoz National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia burzy magnetycznej (Kp 7), która stworzy idealne warunki do obserwacji tego spektakularnego zjawiska. informuje Łukasz Tomasik, kierownik Centrum Prognoz Heliogeofizycznych

Wspomniana burza magnetyczna jest wynikiem aktywności słonecznej. Obecnie występują tam aż trzy obszary o charakterystyce magnetycznej β-γ-δ. Są to AR3762, AR3765 i AR3767. W tych miejscach na Słońcu doszło do silnych rozbłysków klasy M, które miały źródło w różnych obszarach na przemian. W ciągu dwóch dni zarejestrowano łącznie aż 11 tego typu aktywności. Natomiast w poniedziałek doszło do rozbłysku X1.57. To powoduje CME, czyli koronalne wyrzuty masy, z których część była skierowana w stronę Ziemi.

Jak oglądać zorze polarne w Polsce?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak oglądać zjawiskowe zorze w Polsce, to mamy kilka rad. Przede wszystkim najlepiej udać się w miejsce z dala od miejskich świateł. W tych obszarach niebo jest ciemniejsze i to daje większe szanse na podziwianie kolorowych efektów.

Następnie warto sprawdzić pogodę, w szczególności zachmurzenie. Zorze są najbardziej spektakularne na czystym niebie. Ceną wskazówką jest także czas. Zazwyczaj najlepsze warunki do oglądania występują pomiędzy godziną 18:00 a 2:00 w nocy.

Najbardziej spektakularna zorza polarna w Polsce w tym roku

Obecny rok przyniósł nam kilka okazji do obserwowania zorzy w Polsce. Miało to miejsce m.in. w lutym, marcu i maju. Szczególnie spektakularna była ta, która wystąpiła 10 maja. Była ona widoczna w wielu regionach kraju. Wcześniej tak dobre warunki wystąpiły ponad dwie dekady temu — w 2003 r. podczas burzy "Halloween".

Spektakularne zorze zawdzięczamy Słońcu, które wchodzi w tak zwane maksimum prognozowane do niedawna na 2025 r. Wygląda jednak na to, że ta aktywność 11-letniego cyklu wystąpiła wcześniej. To sprawia, że na gwieździe jest najwięcej plam, z których generowane są rozbłyski. Ich finałem na naszej planecie są zorze.