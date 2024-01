Rewolucyjny samolot naddźwiękowy X-59 ma latać bez gromu dźwiękowego

Rewolucyjny samolot od NASA i Lockheed Martin

W piątek 12 stycznia z hangaru w Kalifornii wyjedzie eksperymentalny samolot naddźwiękowy. To będzie pierwszy raz, kiedy NASA zaprezentuje publicznie maszynę, której zadaniem jest dokonanie niezwykłego osiągnięcia: lotu naddźwiękowego bez generowania gromu dźwiękowego. Prezentację maszyny będzie można obejrzeć na żywo za pośrednictwem kanałów nadawczych NASA.

Samolot został zaprojektowany i zbudowany w ramach współpracy między Amerykańską Agencją Badań Kosmicznych a koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin Corporation.

Reklama

Grom dźwiękowy

Grom dźwiękowy generowany jest przez obiekty poruszające się z prędkością naddźwiękową. Jest to efekt akustyczny, który towarzyszy rozchodzenie się fali uderzeniowej. Gdy obiekt zaczyna zbliżać się do prędkości dźwięku, czyli około 1225 kilometrów na godzinę, dochodzi do powstawania zjawisk związanych z barierą dźwięku. W wyniku zbliżenia się, osiągnięcia bądź przekroczenia tej bariery powstaje grom dźwiękowy.