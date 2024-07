Silnik myśliwca F-22 wygląda jak statek z Gwiezdnych Wojen

Czym jest i co potrafi silnik F-119 do myśliwca F-22 Raptor?

Silnik ma długość ok. 500 centymetrów, 130 centymetrów średnicy w najgrubszym miejscu i masę ok. 2270 kilogramów. Co najważniejsze, F-119 ma podwójne, redundantne, w pełni autoryzowane cyfrowe sterowanie silnikiem, nazywane również wewnętrznie cyfrowym elektronicznym sterowaniem silnikiem (DEEC). System został zaprojektowany i zbudowany przez firmę Hamilton Standard. To wszystko sprawia, że silnik jest wysoce niezawodny, odporny na przeciągnięcie i wyrozumiały dla szybkich wciśnięć przepustnicy.

Myśliwiec F-22 Raptor niebawem ma doczekać się swojego następcy. Na razie niewiele wiadomo o myśliwcu 6. generacji, czyli NGAD, ale przecieki z amerykańskich koncernów zbrojeniowych wskazują, że będzie to maszyna zbudowana na bazie YF-23 i dysponować możliwościami niedostępnymi dla żadnego innego statku powietrznego na świecie.

Prototyp został już oblatany w 2020 roku. Swoimi możliwościami zaskoczył nawet jego twórców. Podobno już ruszyła budowa pierwszego bojowego egzemplarza. Ma to być następca myśliwca przewagi powietrznej, czyli F-22 Raptor. To zupełnie nowe podejście do projektowania samolotów. Myśliwiec nie będzie posiadał klasycznego ogona i ma dysponować technologiami materiałowymi opartymi na stopach i kompozytach zmiennokształtnych.