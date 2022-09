Plastik można obecnie znaleźć nawet w najbardziej odległym miejscu na Ziemi. Ponadto jest o wiele bliżej nas, niż sądzimy — otóż znajduje się w nas samych. Do tej pory wpływ mikro- i nanocząsteczek na nasz organizm był w dużej mierze niezrozumiały. Jednakże naukowcy z Hong Kong Baptist University zrobili pierwszy krok w kierunku zrozumienia tych skomplikowanych procesów.

Plastik może się przedostawać do naszego organizmu wraz z jedzeniem, a nawet wraz ze wdychanym powietrzem. Najbardziej zagrożonymi "na atak" tego tworzywa są płuca i wątroba. Przenika on do limfy i do krwi, a następnie może się gromadzić w różnego rodzaju tkankach i narządach. Ponadto nanoplastik nie jest przetwarzany metabolicznie.

Reklama

Nanoplastik w ludzkich komórkach

Mitochondria są kluczowymi organellami dla metabolizmu i są niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania komórek. Zatem przeprowadzenie badań wpływu plastiku na te mikrofragmenty ludzkiego ciała było konieczne w poznaniu jak tworzywa sztuczne, mogą szkodzić człowiekowi.

Zespół badawczy przeprowadził badania laboratoryjne na hodowlach ludzkich komórek. Do małych cząstek ludzkiego organizmu dodali plastik o długości 80 nanometrów (nanoplastik - NP). Następnie po dwóch dniach, wykorzystując mikroskop elektronowy, przeprowadzono obserwacje, podczas których naukowcy odkryli, że cząstki wniknęły do wnętrza komórek.

Okazało się, że komórki nie ulegały masowej degradacji, jednakże po przeanalizowaniu substancji wydzielanych przez mitochondria, zauważono, że im większa była ekspozycja komórek na działanie plastiku, tym mitochondria produkowały więcej "nietypowych" substancji. Miała miejsce wówczas nadprodukcja mitochondrialnych reaktywnych form tlenu. Dochodziło także do zmian w potencjalne błony mitochondrialnej, a także do tłumienia oddychania mitochondrialnego.

Plastik powodował nieprawidłowy przebieg procesów zachodzących w komórkach. Badacze w swoim artykule naukowym piszą: "Tak więc uszkodzenia mitochondriów obserwowane w tym badaniu mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie komórek i ostatecznie tkanek narządów".

Ponadto jak zaznacza zespół badawczy, w badaniach wykorzystano "czysty nanoplastik", który był pozbawiony "dodatkowych chemikaliów". W normalnym życiu tworzywa sztuczne zawierają różnego rodzaju zanieczyszczenia. W artykule można przeczytać, że: "Biorąc pod uwagę, że zanieczyszczenie nanoplastikiem jest złożone, ze względu na różnice w kształcie NP, wieku i długości współistnienia z innymi toksycznymi substancjami chemicznymi w środowisku, rzeczywisty niekorzystny wpływ nanoplastiku na środowisko i zdrowie ludzkie prawdopodobnie będzie większy niż te zmierzone w tym badaniu. Dlatego konieczne jest lepsze zrozumienie potencjalnych niekorzystnych skutków ekspozycji na nanoplastiku u ludzi".