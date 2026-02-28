Spis treści: Co daje człowiekowi kontakt z naturą? Neuroobrazowanie pokazało, co przyroda robi z mózgiem Dane z przeglądu można wykorzystać w praktyce

Co daje człowiekowi kontakt z naturą?

O korzyściach dla zdrowia, jakie wynikają z regularnego kontaktu z naturą, ludzie wiedzą intuicyjnie. Wskazują też na nie liczne, choć dotychczas rozproszone badania naukowe. Chilijscy naukowcy zebrali je i przeanalizowali w nowym przeglądzie systematycznym, który został opublikowany w "Neuroscience & Biobehavioral Reviews". Bierze on pod lupę aż 108 badań wykorzystujących różne metody neuroobrazowania do rejestracji zmian w mózgu, jakie zachodzą u ludzi podczas obcowania z przyrodą.

Autorzy przeglądu zwrócili uwagę, że choć przebywanie na łonie natury ma potwierdzony badaniami korzystny wpływ na dobrostan psychologiczny i fizjologiczny, to "nasze zrozumienie mechanizmów neuronalnych, leżących u podstaw tych korzyści, pozostaje ograniczone".

By lepiej je poznać i uzyskać szerszą perspektywę, badacze przeanalizowali wyniki badań wykorzystującycych elektroencefalografię (EEG), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), funkcjonalną spektroskopię w bliskiej podczerwieni (fNIRS) i strukturalny rezonans magnetyczny (sMRI).

Neuroobrazowanie pokazało, co przyroda robi z mózgiem

Największą grupę dowodów stanowią te pochodzące z badań z wykorzystaniem EEG. Metoda ta pozwala śledzić szybkie zmiany w aktywności elektrycznej mózgu. Z analizy blisko 80 takich publikacji wynika, że ekspozycja na środowisko naturalne - niezależnie od tego, czy odbywa się w rzeczywistości fizycznej, czy za pośrednictwem VR - wywołuje charakterystyczną sygnaturę oscylacyjną. Dominują w niej fale alfa i theta, co świadczy o stanie głębokiego relaksu i skupionej do wewnątrz uwagi, przy jednoczesnym spadku fal beta odpowiedzialnych za wysokie pobudzenie i obciążenie poznawcze.

Naukowcy zauważyli również, że kontakt z przyrodą przyspiesza regenerację emocjonalną po stresie oraz poprawia kontrolę poznawczą. Szczególnie dobroczynne działanie wykazuje obserwowanie form fraktalnych występujących w przyrodzie oraz przebywanie w pobliżu zbiorników wodnych.

Wyniki uzyskane dzięki fMRI, który precyzyjnie wskazuje obszary mózgu zaangażowane w procesy regeneracyjne, dowodzą z kolei, że naturalne krajobrazy sprzyjają "bezwysiłkowej uwadze", angażując specyficzne sieci połączeń w korze mózgowej. Jednocześnie wyciszają one struktury odpowiedzialne za stres i ruminacje (negatywne rozpamiętywanie).

Neuroobrazowanie tą metodą udowodniło redukcję aktywności w ciele migdałowatym, co przekłada się na realne obniżenie poziomu odczuwanego lęku. Analiza wykazałą, że korzyści te skalują się wraz z intensywnością zieleni, a sztuczne, miejskie dźwięki wyraźnie zwiększają nieporządek w pracy mózgu i odczuwany stres.

Kontakt z naturą uruchamia "kaskadę regeneracyjną", łączącą układ percepcyjny, autonomiczny, poznawczy i afektywny C. Baquedano et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Technologia fNIRS, badająca natlenienie krwi w korze przedczołowej, pozwoliła naukowcom wyjść z laboratoriów bezpośrednio w teren. Wyniki tych badań potwierdzają, że nawet krótkie, zaledwie kilkuminutowe obcowanie z naturą prowadzi do dezaktywacji kory przedczołowej, co interpretuje się jako odpoczynek od nadmiaru bodźców i regenerację po zmęczeniu psychicznym.

Ciekawy aspekt stanowi rola kolejności zdarzeń - kontakt z naturą przed wejściem w środowisko miejskie może działać jak tarcza ochronna, pozwalając mózgowi zachować niższy poziom aktywacji stresowej nawet po powrocie do cywilizacji.

Obraz ten dopełniają wyniki badań z użyciem strukturalnego MRI, które analizują długofalowe skutki życia w pobliżu natury. Wykazują one fascynujące korelacje - osoby mieszkające w bardziej zielonych okolicach posiadają większą objętość istoty szarej i białej oraz lepszą integralność połączeń nerwowych. U dzieci i młodzieży przekłada się to na lepsze wyniki w nauce, szybsze przetwarzanie informacji i rzadsze występowanie problemów z koncentracją.

Choć badania te mają charakter korelacyjny, to sugerują, że regularny kontakt przyrodą w naszym otoczeniu może fizycznie kształtować mózg w sposób, który sprzyja wyższej odporności psychicznej i poprawia funkcje poznawcze. Taki "reset" jest bardzo korzystny dla każdego.

Dane z przeglądu można wykorzystać w praktyce

Mimo pewnych ograniczeń, takich jak różnorodność metod badawczych (która z drugiej strony jest zaletą) czy przewaga badań prowadzonych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych nad terenowymi, płynące z nich wnioski są zbieżne i zaskakująco intuicyjne, co często w nauce nie jest regułą. Przeglądy systematyczne i metaanalizy mają dużo większą wartość poznawczą niż indywidualne badania.

Choć nadal wnioski z nich płynące nie są prawami absolutnymi, to opieranie się na nich w codziennej praktyce życiowej, ale też w praktyce klinicznej i podczas tworzenia wytycznych w domenie zdrowia publicznego, daje większą pewność i pomaga wyeliminować błędy, które w mniejszej skali mogłyby zostać pominięte.

Zdaniem autorów przeglądu jego wyniki (uwzględniające już heterogeniczność, potencjalne czynniki zakłócające i w dużej mierze charakter korelacyjny) mogą wskazywać na mechanizmy neuronalne, które warto przetestować w przyszłych badaniach. "Wyniki te podkreślają potencjalną rolę środowiska naturalnego w promowaniu zdrowia psychicznego, z implikacjami dla neuronauki i polityki publicznej nakierowanej na kultywację wellbeingu u ludzi" - dodają badacze.

To wyraźna sugestia, by pracownicy służby zdrowia uwzględniali kontakt z naturą w swoich zaleceniach dla pacjentów. Terapeutyczne kąpiele leśne są przepisywane choćby przez japońskich lekarzy w celu redukcji stresu oraz poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Nazywane są tam "shinrin-yoku". Sugestia skierowana jest także do rządów i samorządów, urbanistów i planistów przestrzennych. Nowe dane z tego przeglądu umożliwiają im podejmowanie lepszych decyzji opartych na mocnych dowodach naukowych (tzw. podejście evidence-based) i przewidywanie ich wpływu na dobrostan ludzi.

Źródło: C. Baquedano, A. Olguí, L. S. Contreras-Huerta, F. E. Rosas, M. Estarellas, Your brain on nature: A scoping review of the neuroscience of nature exposure, Neuroscience & Biobehavioral Reviews Volume 183, April 2026, 106565. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2026.106565

