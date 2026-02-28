Naturalny reset mózgu. Co jeszcze daje człowiekowi kontakt z przyrodą?
Współczesna neuronauka coraz częściej potwierdza to, co intuicyjnie czujemy od dawna - kontakt z naturą pozytywnie wpływa na funkcjonowanie naszego umysłu. Nowy przegląd systematyczny obejmujący aż 108 badań eksperymentalnych rzuca nowe światło na konkretne mechanizmy neurologiczne, które odpowiadają za te korzyści dla zdrowia. Analiza danych pochodzących z różnych metod obrazowania mózgu nakreśliła spójny obraz natury jako potężnego narzędzia wspierającego zdrowie psychiczne i regenerację mózgu.
Spis treści:
Co daje człowiekowi kontakt z naturą?
O korzyściach dla zdrowia, jakie wynikają z regularnego kontaktu z naturą, ludzie wiedzą intuicyjnie. Wskazują też na nie liczne, choć dotychczas rozproszone badania naukowe. Chilijscy naukowcy zebrali je i przeanalizowali w nowym przeglądzie systematycznym, który został opublikowany w "Neuroscience & Biobehavioral Reviews". Bierze on pod lupę aż 108 badań wykorzystujących różne metody neuroobrazowania do rejestracji zmian w mózgu, jakie zachodzą u ludzi podczas obcowania z przyrodą.
Autorzy przeglądu zwrócili uwagę, że choć przebywanie na łonie natury ma potwierdzony badaniami korzystny wpływ na dobrostan psychologiczny i fizjologiczny, to "nasze zrozumienie mechanizmów neuronalnych, leżących u podstaw tych korzyści, pozostaje ograniczone".
By lepiej je poznać i uzyskać szerszą perspektywę, badacze przeanalizowali wyniki badań wykorzystującycych elektroencefalografię (EEG), funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), funkcjonalną spektroskopię w bliskiej podczerwieni (fNIRS) i strukturalny rezonans magnetyczny (sMRI).
Neuroobrazowanie pokazało, co przyroda robi z mózgiem
Największą grupę dowodów stanowią te pochodzące z badań z wykorzystaniem EEG. Metoda ta pozwala śledzić szybkie zmiany w aktywności elektrycznej mózgu. Z analizy blisko 80 takich publikacji wynika, że ekspozycja na środowisko naturalne - niezależnie od tego, czy odbywa się w rzeczywistości fizycznej, czy za pośrednictwem VR - wywołuje charakterystyczną sygnaturę oscylacyjną. Dominują w niej fale alfa i theta, co świadczy o stanie głębokiego relaksu i skupionej do wewnątrz uwagi, przy jednoczesnym spadku fal beta odpowiedzialnych za wysokie pobudzenie i obciążenie poznawcze.
Naukowcy zauważyli również, że kontakt z przyrodą przyspiesza regenerację emocjonalną po stresie oraz poprawia kontrolę poznawczą. Szczególnie dobroczynne działanie wykazuje obserwowanie form fraktalnych występujących w przyrodzie oraz przebywanie w pobliżu zbiorników wodnych.
Wyniki uzyskane dzięki fMRI, który precyzyjnie wskazuje obszary mózgu zaangażowane w procesy regeneracyjne, dowodzą z kolei, że naturalne krajobrazy sprzyjają "bezwysiłkowej uwadze", angażując specyficzne sieci połączeń w korze mózgowej. Jednocześnie wyciszają one struktury odpowiedzialne za stres i ruminacje (negatywne rozpamiętywanie).
Neuroobrazowanie tą metodą udowodniło redukcję aktywności w ciele migdałowatym, co przekłada się na realne obniżenie poziomu odczuwanego lęku. Analiza wykazałą, że korzyści te skalują się wraz z intensywnością zieleni, a sztuczne, miejskie dźwięki wyraźnie zwiększają nieporządek w pracy mózgu i odczuwany stres.
Technologia fNIRS, badająca natlenienie krwi w korze przedczołowej, pozwoliła naukowcom wyjść z laboratoriów bezpośrednio w teren. Wyniki tych badań potwierdzają, że nawet krótkie, zaledwie kilkuminutowe obcowanie z naturą prowadzi do dezaktywacji kory przedczołowej, co interpretuje się jako odpoczynek od nadmiaru bodźców i regenerację po zmęczeniu psychicznym.
Ciekawy aspekt stanowi rola kolejności zdarzeń - kontakt z naturą przed wejściem w środowisko miejskie może działać jak tarcza ochronna, pozwalając mózgowi zachować niższy poziom aktywacji stresowej nawet po powrocie do cywilizacji.
Obraz ten dopełniają wyniki badań z użyciem strukturalnego MRI, które analizują długofalowe skutki życia w pobliżu natury. Wykazują one fascynujące korelacje - osoby mieszkające w bardziej zielonych okolicach posiadają większą objętość istoty szarej i białej oraz lepszą integralność połączeń nerwowych. U dzieci i młodzieży przekłada się to na lepsze wyniki w nauce, szybsze przetwarzanie informacji i rzadsze występowanie problemów z koncentracją.
Choć badania te mają charakter korelacyjny, to sugerują, że regularny kontakt przyrodą w naszym otoczeniu może fizycznie kształtować mózg w sposób, który sprzyja wyższej odporności psychicznej i poprawia funkcje poznawcze. Taki "reset" jest bardzo korzystny dla każdego.
Dane z przeglądu można wykorzystać w praktyce
Mimo pewnych ograniczeń, takich jak różnorodność metod badawczych (która z drugiej strony jest zaletą) czy przewaga badań prowadzonych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych nad terenowymi, płynące z nich wnioski są zbieżne i zaskakująco intuicyjne, co często w nauce nie jest regułą. Przeglądy systematyczne i metaanalizy mają dużo większą wartość poznawczą niż indywidualne badania.
Choć nadal wnioski z nich płynące nie są prawami absolutnymi, to opieranie się na nich w codziennej praktyce życiowej, ale też w praktyce klinicznej i podczas tworzenia wytycznych w domenie zdrowia publicznego, daje większą pewność i pomaga wyeliminować błędy, które w mniejszej skali mogłyby zostać pominięte.
Zdaniem autorów przeglądu jego wyniki (uwzględniające już heterogeniczność, potencjalne czynniki zakłócające i w dużej mierze charakter korelacyjny) mogą wskazywać na mechanizmy neuronalne, które warto przetestować w przyszłych badaniach. "Wyniki te podkreślają potencjalną rolę środowiska naturalnego w promowaniu zdrowia psychicznego, z implikacjami dla neuronauki i polityki publicznej nakierowanej na kultywację wellbeingu u ludzi" - dodają badacze.
To wyraźna sugestia, by pracownicy służby zdrowia uwzględniali kontakt z naturą w swoich zaleceniach dla pacjentów. Terapeutyczne kąpiele leśne są przepisywane choćby przez japońskich lekarzy w celu redukcji stresu oraz poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Nazywane są tam "shinrin-yoku". Sugestia skierowana jest także do rządów i samorządów, urbanistów i planistów przestrzennych. Nowe dane z tego przeglądu umożliwiają im podejmowanie lepszych decyzji opartych na mocnych dowodach naukowych (tzw. podejście evidence-based) i przewidywanie ich wpływu na dobrostan ludzi.
Źródło: C. Baquedano, A. Olguí, L. S. Contreras-Huerta, F. E. Rosas, M. Estarellas, Your brain on nature: A scoping review of the neuroscience of nature exposure, Neuroscience & Biobehavioral Reviews Volume 183, April 2026, 106565. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2026.106565