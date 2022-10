Naukowcy ujawnili, że odkryli DNA grzybów, które ukrywały się w guzach u pacjentów. W jednym z badań w 35 różnych typach raka odnaleziono "genetyczne odciski palców", które należały do grzybów. Analizy były przeprowadzone na ponad 17 000 próbek tkanek, krwi i osocza osób chorujących na raka.

Trzeba zauważyć, że nie z każdej próbki tkanek nowotworowych otrzymywano pozytywny wynik na obecność DNA grzybów, jednakże zespół naukowy znalazł je we wszystkich 35 analizowanych typach raka. Jak powiedział dr Ravid Straussman z Instytutu Nauki Weizmanna w Rehovot w Izraelu dla Statnews: - Niektóre guzy w ogóle nie miały grzybów, a niektóre miały ich ogromną ilość.

Naukowiec oszacował, bazując na otrzymanych wynikach, że niektóre guzy mogą mieć jedną komórkę grzyba na każde 1000 do 10 000 komórek nowotworowych. Mały guz może mieć nawet miliard komórek nowotworowych, zatem jak powiedział Straussman: - nadal może to być 1 milion komórek grzybów w guzie, co może mieć duży wpływ na biologię raka. Z drugiej strony zespół badawczy mówi, że otrzymane wyniki nie sugerują, że guzy nowotworowe są "metropolią grzybów", są to raczej rzadkie sekwencje ich DNA. Naukowcy uważają, że rak może tłumić układ odpornościowy człowieka, zatem grzyby są w stanie tam rosnąć.

Grzyby zawarte w guzach

W kolejnym badaniu naukowcy skupiali się na guzach przewodu pokarmowego, płuc i piersi. Odkryli oni, że każdy z tych trzech typów raka miał tendencję do "posiadania" odpowiednio grzybów Candida, Blastomyces i Malassezia.

Naukowcy wykazali, że pacjenci chorujący na raka piersi, w którym zawarty był grzyb Malassezia globosa, mieli gorszy wskaźnik przeżycia, niż pacjenci, u których guzy nie miały grzyba. Z kolei u pacjentów posiadających guzy przewodu pokarmowego, w których rozwijały się grzyby Candida, wykazywali zwiększoną aktywność genów powiązanych ze stanem zapalnym, słabymi wskaźnikami przeżycia i rozprzestrzenianiem się raka. Straussman powiedział także: - Fragmenty danych wskazują, że grzyby korelowały z najgorszym lub złym rokowaniem. Trudno powiedzieć, czy to tylko korelacja, czy też grzyby naprawdę przyczyniły się do powstania guza.

Jednakże według naukowców, jest jeszcze za wcześnie by jednoznacznie stwierdzić, czy grzyby faktycznie "napędzają" słabe wyniki pacjentów, czy też nowotwory po prostu tworzą środowisko, w którym grzyby mogą łatwo rosnąć. Trzeba mieć także na uwadze, że badania nie dotyczą także tego, czy grzyby mogą przyczyniać się do rozwoju raka, powodując, że zdrowe komórki zmienią się w te nowotworowe. Ponadto, jak stwierdzają sami naukowcy, próbki pobierano z istniejących baz danych i nie można wykluczyć, że niektóre z nich mogły zostać zanieczyszczone podczas procesu pobierania.