Odra szaleje. Gwałtowny wzrost liczby przypadków, w Europie nawet 45-krotny

Odra jest śmiertelnie niebezpieczna

Przyczyną choroby jest jednoniciowy wirus RNA - wirus odry, który należy do rodziny paramyksowirusów i rodzaju Morbilivirus. Do szerzenia się zakażenia dochodzi drogą kropelkową, wirus dostaje się do organizmu przez jamę nosowo-gardłową i zakaża komórki nabłonka oddechowego oraz spojówek, a następnie przedostaje się do krwi.

Zakaźność chorego - szacowana na ponad 95 proc. - pojawia się około dwóch dni przed wystąpieniem objawów i utrzymuje się do czterech dni po wystąpieniu wysypki, a wirus jest obecny w wydzielinie z jamy nosowo-gardłowej, we łzach, moczu i krwi chorego.

A jeśli chodzi o wspomniane objawy, chociaż odra charakteryzuje się wysypką, na początku przypomina przeziębienie i obejmuje gorączkę, katar, zmęczenie oraz ból lub zaczerwienienie oczu. Wysypka, która nie jest swędząca, pojawia się dwa lub trzy dni później i rozprzestrzenia się od twarzy w dół ciała.

Czasami odra może prowadzić do wtórnych infekcji, takich jak infekcja ucha, biegunka lub zapalenie płuc. W rzadkich przypadkach może powodować zapalenie mózgu, a także prowadzić do hospitalizacji i śmierci - wystarczy przypomnieć 2019 rok na Samoa, gdzie w czasie czterech miesięcy zmarło na nią 81 dzieci.



Przebycie zakażenia wirusem odry daje odporność na tę chorobę na całe życie, a zachorowaniu można prawie całkowicie zapobiec poprzez szczepienie. Tyle że ze względu na wspomnianą bardzo wysoką zakaźność szacuje się, że 95 proc. populacji musi zostać zaszczepione dwiema lub więcej dawkami, aby wytworzyć odporność stadną, osiągnąć i utrzymać eliminację.



Kluczowe znaczenie ma więc edukacja rodziców i społeczności w ogóle na temat znaczenia tych szczepionek. Lekarze podkreślają też, że nigdy nie jest za późno na zaszczepienie się przeciwko odrze, więc jeśli nie mamy pewności, czy jako dziecko przyjęliśmy obie wymagane dawki lub zwlekaliśmy z zaszczepieniem swoich dzieci, zawsze można to zrobić.