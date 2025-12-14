Przełomowy implant mózgowy. BISC zmieni komunikację człowieka z AI

Naukowcy pracują nad innowacyjnym ultracienkim implantem mózgowym. Implant jest grubości ludzkiego włosa, a umieszcza się go między czaszką a mózgiem. Jest bezprzewodowy i ma bardzo dużą przepustowość danych.

Jak zaznaczają eksperci, BISC (Biological Interface System to Cortex) może zrewolucjonizować interakcję człowieka z komputerami i sposób komunikowania się ze sztuczną inteligencją. Jego szczególny potencjał widać w leczeniu chorób neurologicznych.

Cienki jak włos chip może zrewolucjonizować medycynę

BISC to jeden cienki chip, znacznie mniejszy i mniej inwazyjny niż obecne implanty. Urządzenie zawiera ponad 65 tys. elektrod i pozwala na szybki przesył sygnałów mózgowych do komputerów i systemów opartych na AI. Dzięki temu można dekodować myśli - a także zamiary i odczucia.

- Większość wszczepialnych systemów jest zbudowana wokół pojemnika z elektroniką, który zajmuje dużo przestrzeni w ciele - cytuje SciTechDaily prof. Kena Sheparda z Uniwersytetu Columbia, który jest jednym ze starszych autorów badań i kierował pracami inżynieryjnymi. - Nasz implant to pojedynczy układ scalony, który jest tak cienki, że może wsunąć się w przestrzeń między mózgiem a czaszką, spoczywając na mózgu jak kawałek wilgotnej chusteczki.

Wsparcie dla pacjentów z padaczką i stwardnieniem zanikowym

Dlaczego prace nad tym urządzeniem są ważne? Taki implant może zrewolucjonizować neurologię i pomóc w leczeniu. Może to być wsparcie dla pacjentów po udarze, z paraliżem, padaczką czy stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Implant może działać np. poprzez wpływ na poprawę mowy, wzroku i słuchu.

- BISC przekształca powierzchnię kory mózgowej w skuteczny portal, zapewniając szerokopasmową, minimalnie inwazyjną komunikację odczytu i zapisu z AI i urządzeniami zewnętrznymi - mówi prof. dr Andreas S. Tolias z Uniwersytetu Stanforda, współautor badań. - Jego skalowalność na poziomie pojedynczego układu scalonego toruje drogę adaptacyjnym neuroprotezom i interfejsom mózg-SI w leczeniu wielu zaburzeń, takich jak padaczka.

Przeprowadzono obszerne testy przedkliniczne i podejmowane są pierwsze próby z implantem BISC u ludzi. Projekt powstał we współpracy uniwersytetów: Columbia, Stanforda i Pensylwania, oraz Szpitala New York-Presbyterian. Komercjalizacją implantu zajmuje się stworzona przez badaczy firma Kampto Neurotech.

Wyniki badań opublikowane zostały w czasopiśmie naukowym "Nature Electronics".

