Łatki są tworzone z komórek pobranych z krwi pacjentów, które następnie są "przeprogramowywane" na komórki macierzyste. To komórki, które mogą przekształcić się w dowolny typ komórek, w tym komórki mięśnia sercowego i tkanki łącznej. Proces ich produkcji obejmuje umieszczenie komórek w żelowym kolagenie, hodowlę w specjalnie zaprojektowanej formie i tworzenie sześciokątnych łatek, które następnie są łączone na specjalnej membranie o rozmiarze ok. 5 x 10 cm.

Zdaniem prof. Wolframa-Hubertusa Zimmermanna, współautora badań, mięśnie w łatkach mają charakterystykę serca 4-8-latka, co oznacza, że naukowcy wszczepiają pacjentowi młody zdrowy mięsień sercowy. Co więcej, jak podkreślają badacze, podawanie komórek mięśnia sercowego bezpośrednio do serca może prowadzić do poważnych komplikacji, jak nowotwory czy zaburzenia rytmu serca, które mogą być śmiertelne.