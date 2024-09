Tajemnica nowej grupy krwi zaczyna się w 1972 roku, kiedy specjaliści odkryli u kobiety w ciąży, że na jej czerwonych krwinkach brakuje cząsteczki, która była rejestrowana do tej pory u "wszystkich" ludzi. Po około 50 latach naukowcy z Wielkiej Brytanii i Izraela powrócili do tej zagadkowej kwestii, dzięki czemu odkryli nowy układ krwi u ludzi.

Dokonano wielkiego odkrycia w medycynie. Zmieni kwestię transfuzji krwi?

Najważniejszym układem krwi jest układ AB0 (lub ABO), gdzie istnieją cztery warianty: A, B, AB oraz 0, a także układ Rh. Jednakże ludzie mają wiele różnych systemów grup krwi opartych na szerokiej gamie białek i cukrów znajdujących się na powierzchni komórek. Do tej pory zidentyfikowano w sumie już ich 47.

Jak mówi hematolog Louise Tilley z brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia: - To ogromne osiągnięcie i ukoronowanie długoletniej pracy zespołu, aby w końcu ustanowić ten nowy system grup krwi i móc zaoferować najlepszą opiekę rzadkim, ale ważnym pacjentom.

Nowe badania dotyczyły antygenu AnWj. Okazuje się, że 99,9 proc. ludzi posiada ten antygen, jednakże wspomniana pacjentka z 1972 toku go nie miała. Analizy wykazały, że ten antygen znajduje się na białku mieliny i limfocytów, przez co specjaliści opisali nowy system grupą krwi MAL.

Odkrycie małej cząstki dokona wielkich zmian

Wcześniej lekarze uważali, że brak tego antygenu jest wynikiem chorób hematologicznych, czy nowotworów. Teraz udało się ustalić, że jest to unikalna odmienność genetyczna. Osoby nieposiadające antygenu AnWj są bardziej narażone na wstrząs w trakcie transfuzji krwi. Dzięki nowym badaniom specjaliści przed transfuzją będą mogli wykryć obecność lub brak tej cząsteczki i precyzyjnie połączyć dawcę krwi z biorcą.

- MAL to bardzo małe białko o pewnych interesujących właściwościach, których identyfikacja była trudna. Musieliśmy więc przeprowadzić wiele badań, aby zebrać dowody niezbędne do ustalenia tego układu grup krwi - mówi Tim Satchwell, biolog komórkowy z University of the West of England.

Wcześniejsze badania wskazywały, że białko MAL odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymywaniu stabilności błon komórkowych i wspomaganiu transportu komórkowego. Ponadto wcześniej udowodniono, że u noworodków nie występuje AnWj, a pojawia się niedługo po urodzeniu. Kolejne badania będą skupiać się w ustaleniu, czy ujemna grupa krwi MAL jest dziedziczna, czy też jest wynikiem mutacji lub chorób.

Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym i międzynarodowym czasopiśmie naukowym Blood .

