Powstał eliksir młodości, który uchroni nas przed groźnymi chorobami

Bardzo pozytywne wieści dochodzą do nas od naukowców z Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Uniwersytetu w Leicester. Otóż opracowali oni eksperymentalny lek i terapię, na drodze których można usuwać stare komórki z tkanek. To wszystko jest możliwe, dzięki zaprojektowaniu specjalnego przeciwciała monoklonalnego.

Naukowcy tłumaczą, że działa ono jak bomba, która umieszczona w tkankach, sprawnie eliminuje poszczególne komórki, jednocześnie nie wyrządzając szkody innym, kluczowym w funkcjonowaniu naszych organizmów. To bardzo ważna kwestia, ponieważ wszelkie niechciane ingerencje mogą doprowadzić do powstania skutków ubocznych.

Na szczęście, metoda opracowana przez naukowców z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, jest od tego wolna. Atrybutem nowego leku jest możliwość opracowania zupełnie nowych, skutecznych terapii opóźniających proces starzenia i powstawiania groźnych chorób, w większości przypadków związanych z podeszłym wiekiem.

Chociaż wszystkie żywe organizmy są wyposażone w skomplikowany mechanizm naprawczy, który powstrzymuje podział uszkodzonych komórek i usuwa je, by zatrzymać ich rozprzestrzenianie się, to jednak można go udoskonalić. Jest to ważne, gdyż ten sam system prowadzi w podeszłym wieku do powstawania chorób.

Mamy teraz po raz pierwszy lek na bazie przeciwciał, który może być stosowany w celu spowolnienia starzenia się komórek u ludzi powiedział Salvador Macip, lider tych badań z Uniwersytetu Leicester

Nowa metoda może to powstrzymać. Badania pokazują, że jest skuteczna w przypadku cukrzycy, choroby Alzheimera i Parkinsona, zapalenia stawów, zaćmy lub niektórych nowotworów. Naukowcu tłumaczą, że terapię ich metodą można rozpocząć, gdy tylko pojawią się pierwsze objawy powyższych chorób.

Wszyscy uczeni są pełni nadziei, że w niedalekiej przyszłości, dzięki nowemu specyfikowi, nie tylko uda się polepszyć jakość życia starzejących się ludzi, ale również uczynić ten proces bardziej łagodnym i przewidywalnym.