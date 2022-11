Już niedługo walka z grypą może być znacznie łatwiejsza, a wszystko za sprawą eksperymentalnej szczepionki opracowanej w technologii mRNA, czyli tej samej co szczepionki przeciwko COVID-19 od Pfizera/BioNTech i Moderny, zawierającej instrukcje mRNA dla komórek do tworzenia replik tzw. białek hemaglutyniny, które pojawiają się na powierzchni wirusa grypy. Ta skutecznie chronić ma przed wszystkimi 20 znanymi podtypami grypy typu A i B i choć nie oznacza to wcale końca sezonów grypowych, to wyklucza konieczność corocznego "zgadywania".



Uniwersalna szczepionka na grypę. Mamy to!

Warto bowiem pamiętać, że wirus grypy mutuje i kilka miesięcy przed rozpoczęciem sezonu grypowego naukowcy muszą aktualizować szczepionki, dopasowując je do najważniejszych wyizolowanych wirusów krążących aktualnie w populacji. Eksperymentalna uniwersalna szczepionka mRNA zespołu Uniwersytetu Pensylwanii pozwoli pominąć ten krok, bo w przeciwieństwie do standardowych szczepionek przeciw grypie, które dostarczają jedną lub dwie wersje hemaglutyniny, zawiera ich aż 20.



Chodzi o to, aby mieć szczepionkę, która zapewni ludziom podstawowy poziom pamięci immunologicznej na różne szczepy grypy. Kiedy nastąpi kolejna pandemia grypy, będzie znacznie mniej chorób i zgonów tłumaczy dr Scott Hensley, jeden z autorów badania opublikowanego w magazynie Science.

Reklama

Takie podejście daje nadzieję, że szczepionka działać będzie na wszystkie znane podtypy oraz te, które mogą pojawić się w przyszłości - zgodnie z założeniami technologii mRNA, układ odpornościowy powinien rozpoznać każdy wirus grypy, z jakim się zetknie i być gotowy do walki z nim.

Testy na myszach i fretkach pokazały, że nowa szczepionka faktycznie znacząco podnosi poziom przeciwciał, co pozwala wierzyć w skuteczność rozwiązania w starciu z szerokim zakresem wirusów grypy. Układ odpornościowy zaszczepionych zwierząt rozpoznawał białka hemaglutyniny i bronił się przed 18 różnymi szczepami grypy A i dwoma szczepami grypy B.

Szczepionka osłabiała objawy choroby i chroniła przed śmiercią, nawet gdy fretki były narażone na inny rodzaj grypy niż obecny w szczepionce - to szczególnie istotne w kontekście wariantów grypy o potencjale pandemicznym, przed którymi nie chronią dostępne obecnie szczepionki. Jak jednak podkreślają badacze, szczepionka niekoniecznie będzie chronić przed zachorowaniem, ale podobnie jak w przypadku COVID-19, ma za zadanie chronić przed ciężkim przebiegiem choroby, powikłaniami i śmiercią.



Wszystko to sugeruje potencjał łatwej i szybkiej konstrukcji uniwersalnej szczepionki, która mogłaby być bardzo przydatna w przypadku wybuchu pandemii nowego wirusa grypy komentuje badanie Estanislao Nistal, wirusolog z Uniwersytetu San Pablo.

Mówiąc krótko, wyniki eksperymentów na zwierzętach są bardzo obiecujące, ale dopiero testy kliniczne przyniosą odpowiedź, czy podobnie jest w przypadku ludzi, a niestety nie padły jeszcze żadne konkretne daty.