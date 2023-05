Wieku chronologicznego nie da się zmienić w żaden sposób, jednakże ostatnie wyniki badań wykazały, że jesteśmy w stanie obniżyć swój wiek biologiczny. Wiek biologiczny reprezentuje dobrą kondycję naszych tkanek i komórek. Ponadto wiek ten może być zupełnie inny od naszego wieku chronologicznego. Jeśli przykładowo mamy 40 lat, to wiek biologiczny naszego organizmu może wynosić aż 60 lat (przy złym stanie naszych komórek) lub 20 lat (przy dobrej kondycji naszych komórek).

Za podwyższenie wieku biologicznego odpowiedzialne są m.in. przebyte choroby, niezdrowy styl życia, czynniki środowiskowe (np. zanieczyszczenia), a także stres. Ostatnie wyniki badań potwierdziły, że wiek biologiczny może się zmienić, jeśli zwiększy się lub zmniejszy się poziom stresu.

Jak powiedział dr Jesse Poganik z Brigham’s Division of Genetics: - Tradycyjnie uważano, że wiek biologiczny po prostu rośnie i rośnie, ale postawiliśmy hipotezę, że w rzeczywistości jest znacznie bardziej dynamiczny. Silny stres może spowodować wzrost wieku biologicznego, ale jeśli ten stres jest krótkotrwały, oznaki biologicznego starzenia można odwrócić.

Nowe badania dotyczące stresu i wieku biologicznego

Zespół badawczy przeanalizował kilka sytuacji, które mogą prowadzić do podwyższonego poziomu stresu u ludzi. Naukowcy pobrali próbki krwi od pacjentów, którzy mieli zostać poddani nagłej operacji - pierwsza próbka była pobierana tuż przed operacją, a kolejne kilka dni po niej i podczas wypisu ze szpitala.

Próbki krwi pobierane były także od kobiet w ciąży we wczesnej i późnej fazie ciąży, a także po porodzie. W kolejnych eksperymentach były badane próbki pochodzące od osób, które trafiły na oddział intensywnej terapii po zachorowaniu na COVID-19. Specjaliści określili wiek biologiczny badanych za pomocą tzw. zegara biologicznego, który mierzy poziomy metylacji DNA, czyli zmian molekularnych, które powiązane są ze śmiertelnością oraz podatnością na zachorowania.

Zauważono, że wiek biologiczny wzrasta przy pojawieniu się stresu fizjologicznego, a także to, że wiek ten zostaje przywrócony do poprzedniego stanu, kiedy dana stresująca sytuacja mija. W przypadku osób po operacjach ich wiek biologiczny wracał "do normy" od czterech do siedmiu dni po operacji, z kolei u kobiet w ciąży stwierdzono, że wiek biologiczny wzrastał wraz z rozwojem płodu, aż do momentu porodu. Do stanu wyjściowego wrócił niemal natychmiast po porodzie. Jednakże w przypadku osób, które ciężko chorowały na COVID-19, wypis ze szpitala powodował obniżenie wieku biologicznego tylko u kobiet.

Naukowcy twierdzą, że nie u wszystkich badanych, wiek biologiczny powrócił do stanu wyjściowego w tym samym stopniu i tempie. Kolejnym krokiem w badaniach będzie odkrycie, dlaczego tak się dzieje i w saki sposób można poprawić regenerację swojego organizmu.