Ile snu potrzebujemy, jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko insulinooporności, a więc stanu poprzedzającego cukrzycę typu 2. Dzięki dużemu badaniu obserwacyjnemu opublikowanemu na łamach BMJ Open Diabetes Research & Care naukowcy byli w stanie podać dokładną liczbę godzin (a nawet z dokładnością do minut).

Ile snu chroni przed insulinoopornością?

Autorzy przeanalizowali dane 23 475 dorosłych osób w wieku od 20 do 80 lat, zebrane w ramach amerykańskiego programu National Health and Nutrition Examination Survey w latach 2009-2023. Kluczowym wskaźnikiem był tzw. eGDR, czyli szacowany wskaźnik utylizacji glukozy. Ale bez wchodzenia w medyczne szczegóły powiedzmy prościej. Im niższy (poniżej 6-7 mg/kg/min) tym większe ryzyko insulinooporności. Im wyższy (powyżej 10 mg/kg/min) tym metabolizm glukozy sprawniejszy. Zapamiętaj proszę tę zależność, bo przyda nam się w dalszej części tekstu.

Średni eGDR w badanej populacji wynosił 8,23, a przeciętny czas snu w tygodniu - 7 godzin i 30 minut. Analiza ujawniła zależność w kształcie odwróconej litery U. Punkt szczytowy krzywej, czyli najlepszy wynik metaboliczny, przypadał na 7 godzin i 18 minut snu.

Czy weekendowe odsypianie pomaga nadrobić zaległości z tygodnia?

Niemal połowa uczestników deklarowała, że w weekend śpi dłużej. W grupie z niedoborem snu w tygodniu 1-2 godziny dodatkowego snu w sobotę i niedzielę wiązały się z wyższym eGDR niż brak odsypiania.

Jednak wśród osób, które już w tygodniu przekraczały próg 7 godzin i 18 minut, ponad 2 godziny weekendowej nadwyżki snu łączyły się z niższym eGDR - nawet po uwzględnieniu stylu życia, pochodzenia etnicznego, stanu cywilnego i wykształcenia.

Sen i metabolizm. Tu mamy błędne koło

Naukowcy odkryli, że nasze zdrowie i sen są ze sobą ściśle połączone i wpływają na siebie nawzajem. Mechanizm ten działa w obie strony: problemy z poziomem cukru we krwi mogą skracać lub nienaturalnie wydłużać nasz sen, a niewłaściwy odpoczynek jeszcze bardziej rozregulowuje organizm.

- Co ważne, wydaje się, że istnieje dwukierunkowa zależność między snem a metabolizmem. Na przykład nieprawidłowy stan glikemii sam w sobie wiązano z większym prawdopodobieństwem zarówno krótkiego, jak i wydłużonego czasu snu, a także zaburzeń snu. Tworzy to potencjalne błędne koło, w którym rozregulowanie metaboliczne zakłóca normalne wzorce snu, a wynikający z tego nieprawidłowy sen (w tym wydłużony czas trwania) dodatkowo pogarsza zdrowie metaboliczne - podkreślają autorzy pracy.

Choć badanie opierało się na subiektywnych opiniach pacjentów i nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć, co jest przyczyną, a co skutkiem, badacze sugerują, że dbanie o odpoczynek ma ogromne znaczenie. Szczególnie regeneracyjny sen w weekendy może okazać się kluczowym wsparciem w leczeniu cukrzycy i ważną wskazówką dla lekarzy prowadzących terapię.

Te korelacyjne ustalenia sugerują, że wzorce snu, szczególnie weekendowy sen regeneracyjny, mogą mieć znaczenie dla regulacji metabolicznej w cukrzycy i mogą być brane pod uwagę przez pracowników ochrony zdrowia w opiece nad pacjentami.

Źródło: British Medical Journal

Publikacja: Association of weekday sleep duration and estimated glucose disposal rate: the role of weekend catch- up sleep, BMJ Open Diabetes Research & Care (2026). DOI: 10.1136/bmjdrc-2025-005692

