Wirus RSV atakuje dzieci i dorosłych. Jak długo trwa leczenie?

Spis treści: 01 Co to jest wirus RSV?

02 Jak dochodzi do zarażenia wirusem RSV?

03 Jakie są objawy zakażenia wirusem RSV?

04 Jak leczy się chorobę wywołaną przez RSV?

Co to jest wirus RSV?

Wirus RSV zaliczany jest do wirusów oddechowych i należy do rodziny Paramyksowirusów. Jego wielkość wynosi od 150 do 300 nm. Patogen ten jest główną przyczyną infekcji dróg oddechowych u większości dzieci oraz najczęstszą przyczyną chorób dolnych dróg oddechowych u niemowląt. Niestety może doprowadzić do hospitalizacji najmłodszych.

Jak dochodzi do zarażenia wirusem RSV?

W przypadku wybuchu epidemii np. w żłobku zachorowalność niemowląt wynosi nawet 100 proc., zaś w przypadku innych zbiorowisk dziecięcych dochodzi do ponad 50 proc. W przypadku dorosłych i młodzieży choroba przebiega zazwyczaj w łagodny sposób. Niestety u osób starszych zachorowalność znacznie wzrasta.

Reklama

Wirus RSV przenosi się drogą kropelkową (wirus wydostaje się z nosiciela poprzez kichanie, czy kaszel), z kolei okres wylęgania wynosi od 4 do 6 dni. Czas potrzebny na wydalenie wirusa z organizmu to około 14 dni.

Jakie są objawy zakażenia wirusem RSV?

U dzieci i niemowląt objawami zarażenia się wirusem RSV są:

katar,

kaszel (mokry),

duszność,

gorączka,

osłabienie,

brak apetytu.

W przypadku chorób towarzyszących (np. mukowiscydoza) może dojść do ciężkiego zapalenia płuc, czy bezdechu. W takim przypadku śmiertelność wynosi 37 proc.

Jeśli chodzi o dorosłych, objawami są:

ból gardła,

katar,

kaszel.

W przypadku pojawienia się trudności oddechowych, świstu oddechowego i przyspieszonego oddechu należy koniecznie zgłosić się do SOR, gdyż objawy te świadczą o ciężkim przebiegu choroby. U zdrowego dorosłego człowieka szanse na pojawienie się ciężkiej odmiany są znacznie niższe niż w przypadku dzieci. Jednakże trzeba uważać, ponieważ wirus RSV jest wysoce zaraźliwy.

W grupie ryzyka znajdują się ponadto osoby starsze, a także te, które przeszły leczenie onkologiczne, osoby z obniżoną odpornością, astmą, POChP, czy osoby po przeszczepach - może u nich rozwinąć się zapalenie płuc.

U osób bez chorób współistniejących, choroba wywołana przez RSV ustępuje samoistnie. Trzeba podkreślić, że w niektórych przypadkach wirus może doprowadzić do powikłań, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Jak leczy się chorobę wywołaną przez RSV?

Chorobę wywołaną przez wirus RSV leczy się objawowo. Nie ma lekarstwa przyczynowego czy szczepionki. W ciężkich przypadkach konieczna jest intubacja oraz podłączenie chorego pod respirator. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia choremu, któremu ponadto trzeba odsysać wydzielinę z dróg oddechowych i podawać leki rozszerzające oskrzela.