Zdrowa nadwaga to mit? Nowe badanie obala „paradoks otyłości”

Po dostosowaniu, zarówno BMI, jak i stosunku talii do wysokości okazało się, że więcej tkanki tłuszczowej było związane z większym ryzykiem zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, ale było to bardziej widoczne w przypadku stosunku talii do wysokości. Patrząc na stosunek talii do wysokości, stwierdziliśmy, że górne 20% osób z największą ilością tłuszczu miało zwiększone ryzyko hospitalizacji o 39% z powodu niewydolności serca w porównaniu z osobami z dolnych 20%, które miały najmniej tłuszczu

dr Jawad Butt, pracownik naukowy szpitalu uniwersyteckiego Rigshospitalet w Kopenhadze